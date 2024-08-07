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Published Сегодня, 06:20

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В Воронеже после атаки БПЛА повреждены две многоэтажки и автомобили

Украинские БПЛА долетели до Воронежской области, есть последствия

7 августа 2024, 06:20
Фото: Изображение Midjourney

В Воронеже после атаки БПЛА повреждены две многоэтажки и автомобили

ВСУ не остановились на Белгородской, Курской и Брянской областях. Они атаковали Воронежскую область несколькими дронами. Их удалось сбить, но повреждения всё же зафиксированы в двух многоквартирных домах и стоящих неподалёку машинах.
Сюжет
СВО

Несколько украинских БПЛА атаковали Воронежскую область. Их удалось сбить силами ПВО, но без последствий не обошлось.

Губернатор Алексей Гусев сообщил, что один беспилотник повредил фасад верхних этажей многоэтажного дома на улице Берёзовая Роща.

Обломки другого сбитого беспилотника упали на Ленинском проспекте в Воронеже. В нескольких квартирах соседнего МКД выбило окна. Кроме того, повреждены автомобили.

Предварительно, пострадавших среди мирного населения нет.

Последствия атаки дрона на многоэтажку в Воронежской областиПоследствия атаки дрона на многоэтажку в Воронежской области
Последствия атаки дрона на многоэтажку в Воронежской области
Фото: страница Александра Гусева в соцсетях
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Украина#Воронежская область#СВО#Беспилотники#БПЛА
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