Украинские БПЛА долетели до Воронежской области, есть последствия

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Несколько украинских БПЛА атаковали Воронежскую область. Их удалось сбить силами ПВО, но без последствий не обошлось.
Губернатор Алексей Гусев сообщил, что один беспилотник повредил фасад верхних этажей многоэтажного дома на улице Берёзовая Роща.
Обломки другого сбитого беспилотника упали на Ленинском проспекте в Воронеже. В нескольких квартирах соседнего МКД выбило окна. Кроме того, повреждены автомобили.
Предварительно, пострадавших среди мирного населения нет.