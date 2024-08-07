Украинские БПЛА долетели до Воронежской области, есть последствия

В Воронеже после атаки БПЛА повреждены две многоэтажки и автомобили

ВСУ не остановились на Белгородской, Курской и Брянской областях. Они атаковали Воронежскую область несколькими дронами. Их удалось сбить, но повреждения всё же зафиксированы в двух многоквартирных домах и стоящих неподалёку машинах.