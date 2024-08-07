«Течёт по тротуару с бумагой и фекалиями»: белгородцы — о проблеме с канализацией

Житель Белгорода шесть дней назад, 1 августа, обращался в социальных сетях к местной администрации с просьбой решить проблему с канализацией по улице Шумилова, 2. По его словам, там каждые два месяца на протяжении нескольких лет протекают стоки вместе с туалетной бумагой и фекалиями.