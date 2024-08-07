«Течёт по тротуару с бумагой и фекалиями»: белгородцы — о проблеме с канализацией

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Житель Белгорода шесть дней назад, 1 августа, обращался в социальных сетях к местной администрации с просьбой решить проблему с канализацией по улице Шумилова, 2. По его словам, там каждые два месяца на протяжении нескольких лет протекают стоки вместе с туалетной бумагой и фекалиями.
Сегодня, 7 августа, мужчина вновь обратился с жалобой. Он отметил, что проблему с канализацией решили, однако последствия никто не убрал: тротуар так и остался загрязнён. Кроме того, спустя несколько дней канализация снова начала протекать.
«Повлияйте как-то на управляющую компанию, это не работа. Такое ощущение, что они тряпкой заткнули, лишь бы как-нибудь сделать», — попросил белгородец.
На обращение отреагировали в мэрии Белгорода: они уже направили жалобу в работу департамента городского хозяйства для устранения причин и для обсуждения санитарного порядка с управляющей компанией. О результатах администрация пообещала уведомить дополнительно.