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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Жители белгородской улицы несколько лет терпят регулярную протечку канализации

«Течёт по тротуару с бумагой и фекалиями»: белгородцы — о проблеме с канализацией

7 августа 2024, 12:03
Фото: 1MI

Жители белгородской улицы несколько лет терпят регулярную протечку канализации

С проблемой в несколько лет сталкиваются жители по улице Шумилова, 2. По словам одного из белгородцев, канализация протекает каждые пару месяцев, из-за чего на улицах остаются фекалии и туалетная бумага. На жалобу отреагировали в мэрии.

Житель Белгорода шесть дней назад, 1 августа, обращался в социальных сетях к местной администрации с просьбой решить проблему с канализацией по улице Шумилова, 2. По его словам, там каждые два месяца на протяжении нескольких лет протекают стоки вместе с туалетной бумагой и фекалиями.

Сегодня, 7 августа, мужчина вновь обратился с жалобой. Он отметил, что проблему с канализацией решили, однако последствия никто не убрал: тротуар так и остался загрязнён. Кроме того, спустя несколько дней канализация снова начала протекать.

«Повлияйте как-то на управляющую компанию, это не работа. Такое ощущение, что они тряпкой заткнули, лишь бы как-нибудь сделать», — попросил белгородец.

На обращение отреагировали в мэрии Белгорода: они уже направили жалобу в работу департамента городского хозяйства для устранения причин и для обсуждения санитарного порядка с управляющей компанией. О результатах администрация пообещала уведомить дополнительно.

Растёкшаяся по улице Белгорода канализацияРастёкшаяся по улице Белгорода канализация
Растёкшаяся по улице Белгорода канализация
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Канализация#Новости Белгорода#Белгород#Центральная канализация
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