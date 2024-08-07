Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Несколько СМИ опубликовали «предсказание» от восьмилетней девочки-индиго. Его автором якобы является некая Лена Скворцова из Белгорода. Издания утверждают, что предсказание девочка видела в ходе одного из обстрелов.
Так, юная белгородка якобы увидела, что конфликт с Украиной после длительных переговоров может закончиться уже в 2025 году. После спецоперации соседнее государство распадётся на части, а его население станет гражданами России, Белоруссии, Польши и Румынии. Белгород же полностью восстановят.
Кроме того, в ближайшие пару лет Россию может ждать война с несколькими странами, откуда та выйдет победителем.
Есть и другие предсказания девочки: например, в 2055 году жизнь будет практически такой же, как и сейчас, но люди смогут оплачивать покупки устройствами, похожими на часы, а также с помощью взгляда.