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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

СМИ публикуют «предсказание девочки-индиго из Белгорода»

СМИ: девочка-индиго из Белгорода назвала год окончания спецоперации

7 августа 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney

СМИ публикуют «предсказание девочки-индиго из Белгорода»

Одна из юных белгородок во время очередного обстрела якобы увидела будущее России. Девочка-индиго рассказала, что ждёт Украину, Россию и сам Белгород, а также, какой станет жизнь в 2055 году. Подробности сообщили журналисты DON24.RU.

Несколько СМИ опубликовали «предсказание» от восьмилетней девочки-индиго. Его автором якобы является некая Лена Скворцова из Белгорода. Издания утверждают, что предсказание девочка видела в ходе одного из обстрелов.

Так, юная белгородка якобы увидела, что конфликт с Украиной после длительных переговоров может закончиться уже в 2025 году. После спецоперации соседнее государство распадётся на части, а его население станет гражданами России, Белоруссии, Польши и Румынии. Белгород же полностью восстановят.

Кроме того, в ближайшие пару лет Россию может ждать война с несколькими странами, откуда та выйдет победителем.

Есть и другие предсказания девочки: например, в 2055 году жизнь будет практически такой же, как и сейчас, но люди смогут оплачивать покупки устройствами, похожими на часы, а также с помощью взгляда.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Предсказание#Дети-индиго
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