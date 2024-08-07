Сколько белгородцев прошли курсы доврачебной помощи с начала года?

В Белгородской области продолжается работа по обучению жителей срочной доврачебной помощи, сообщил губернатор. За текущий год специалисты Центра медицины катастроф обучили уже около 130 тысяч человек, но эту цифру в правительстве хотят увеличить. В прошлом году обучение прошли около 100 тысяч белгородцев.