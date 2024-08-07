Сколько белгородцев прошли курсы доврачебной помощи с начала года?

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Белгородской области продолжается работа по обучению жителей срочной доврачебной помощи, сообщил губернатор. За текущий год специалисты Центра медицины катастроф обучили уже около 130 тысяч человек, но эту цифру в правительстве хотят увеличить. В прошлом году обучение прошли около 100 тысяч белгородцев.
На занятиях специалисты рассказывают о способах перемещения раненого, временной остановке кровотечения при помощи подручных средств, об основных видах повязок и устойчивом боковом положении.
Отметим, что курсы доврачебной помощи организовывают примерно на 30 площадках по всей Белгородской области. За неделю обучение проходят примерно 10 тысяч человек. Из обучившихся около тысячи стали инструкторами на своих предприятиях, получив специальные удостоверения.