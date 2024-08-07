Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил важную информацию.
По его данным, ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов. Среди них есть и участники отряда «Медведи SS».
Известно, что их перебросили с Херсонского направления в Харьковскую область. Но это, считает Рогов, ещё не всё: ВСУ продолжат перебрасывать силы на Харьковское направление.
Отметим, что 6 августа ВСУ пытались прорваться в Курскую область. На фоне массированных атак пострадали более 20 мирных жителей, шестеро погибли. Российский политолог предполагал, что наступление на Курск обозначает скорую атаку на Белгородскую область.