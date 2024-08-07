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Рогов: ВСУ перебросили к границе Белгородской области подразделения нацбатальона

Рогов: ВСУ перебросили к границе Белгородской области подразделения нацбатальона

7 августа 2024, 12:12
Фото: 1MI
Речь идёт в том числе об участниках отряда «Медведи SS». Как отметил Владимир Рогов, их ВСУ перебросили в Харьковскую область с Херсонского направления, пишет РИА «Новости».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил важную информацию.

По его данным, ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов. Среди них есть и участники отряда «Медведи SS».

Известно, что их перебросили с Херсонского направления в Харьковскую область. Но это, считает Рогов, ещё не всё: ВСУ продолжат перебрасывать силы на Харьковское направление.

Отметим, что 6 августа ВСУ пытались прорваться в Курскую область. На фоне массированных атак пострадали более 20 мирных жителей, шестеро погибли. Российский политолог предполагал, что наступление на Курск обозначает скорую атаку на Белгородскую область.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Государственная граница#Белгород#Приграничье#СВО#Владимир Рогов
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