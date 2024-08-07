Режим ЧС ввели в Курской области из-за ситуации в приграничных районах

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
В своих социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора Курской области объявил о введении на территории региона режима чрезвычайно ситуации. Режим ЧС в области официально установлен с сегодняшнего дня.
Как заявил Алексей Смирнов, такое решение было принято в связи с сохранением в приграничных районах напряжённой оперативной обстановки. Глава региона пообещал лично координировать работу государственной системы предупреждения и ликвидации последствий.
Он также отметил, что постоянно находится на связи с силовыми ведомствами и правительством страны. Сотрудники курского оперативного штаба работают днём и ночью.
По сообщению Минздрава России, на данный момент в Курской области пострадал 31 человек. Среди раненых шесть детей. Госпитализированы 19 человек, состояние трёх взрослых и одного ребёнка медики оценивают как тяжёлое.