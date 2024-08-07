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Курский врио губернатора объявил о введении режима ЧС после захода ДРГ в регион

Режим ЧС ввели в Курской области из-за ситуации в приграничных районах

7 августа 2024, 17:55
Фото: 1MI

Курский врио губернатора объявил о введении режима ЧС после захода ДРГ в регион

После прорыва границы между Россией и Украиной на территории Курской области ситуация в приграничье региона сильно обострилась. Власти решили установить режим ЧС, чтобы обеспечить безопасность курян, сообщил Алексей Смирнов.

В своих социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора Курской области объявил о введении на территории региона режима чрезвычайно ситуации. Режим ЧС в области официально установлен с сегодняшнего дня.

Как заявил Алексей Смирнов, такое решение было принято в связи с сохранением в приграничных районах напряжённой оперативной обстановки. Глава региона пообещал лично координировать работу государственной системы предупреждения и ликвидации последствий.

Он также отметил, что постоянно находится на связи с силовыми ведомствами и правительством страны. Сотрудники курского оперативного штаба работают днём и ночью.

По сообщению Минздрава России, на данный момент в Курской области пострадал 31 человек. Среди раненых шесть детей. Госпитализированы 19 человек, состояние трёх взрослых и одного ребёнка медики оценивают как тяжёлое.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Приграничные районы#Режим ЧС#Оперативный штаб#ДРГ#Алексей Смирнов
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