bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Кабинет послеродового восстановления открыли в Белгороде.

Первый в регионе кабинет послеродового восстановления открыли в Белгороде

7 августа 2024, 08:12
Фото: страница детской областной больницы Белгорода в ВК
Кабинет послеродового восстановления открыли в Белгороде.

Кабинет для молодых мам появился на базе белгородской детской больницы

В рамках проекта «Вместе в жизнь», целью которого является внедрение единого стандарта комплексной программы послеродового восстановления, в Белгороде открыли первый в области кабинет послеродового восстановления. Теперь молодые мамы смогут легче прийти к счастливому материнству.

Любая женщина, вне зависимости от того, первый у неё родился ребёнок или пятый, сталкивается с множеством вопросов и нуждается во всесторонней поддержке.

Чтобы помочь молодым матерям адаптироваться к новой роли и почувствовать себя увереннее, в Белгородской детской областной больнице открылся кабинет послеродового восстановления. Он стал первым подобным кабинетом в регионе.

В кабинете есть всё необходимое для поддержки молодых мам: специальное кресло для грудного вскармливания, мебель, буклеты и видеоматериалы, которые помогут получить необходимую информацию, макеты младенца и груди, чтобы лучше понять процесс кормления, телевизор и расходные материалы.

Грудь испортится и смеси лучше: семь мифов о грудном вскармливании
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде анонсировали ещё одну акцию по профилактике ракаВ Белгородской области оптимизируют систему примирения супруговЧто вошло в обновлённый белгородский набор для новорождённых?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Рождение#Новости Белгорода#Касается каждого#Семья#Материнство#Белгород#Беременность#Послеродовое восстановление
Подпишитесь
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей продолжает расти в Белгородской области
Сегодня, 10:33
У мэра Белгорода появился новый заместитель по вопросам безопасности
Сегодня, 08:48
Водители категории D — как доктора наук: как устранить нехватку водителей автобусов
Сегодня, 06:51
Последнее слово экс-вице-губернатора Полежаева не прозвучало: опять криз
Сегодня, 07:32
В ещё одном районе Белгородской области переназначили главу — без сюрпризов
Сегодня, 07:08
Минобороны РФ опубликовало новый комментарий по ситуации в Курской области
Сегодня, 09:49