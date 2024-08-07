Первый в регионе кабинет послеродового восстановления открыли в Белгороде

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Любая женщина, вне зависимости от того, первый у неё родился ребёнок или пятый, сталкивается с множеством вопросов и нуждается во всесторонней поддержке.
Чтобы помочь молодым матерям адаптироваться к новой роли и почувствовать себя увереннее, в Белгородской детской областной больнице открылся кабинет послеродового восстановления. Он стал первым подобным кабинетом в регионе.
В кабинете есть всё необходимое для поддержки молодых мам: специальное кресло для грудного вскармливания, мебель, буклеты и видеоматериалы, которые помогут получить необходимую информацию, макеты младенца и груди, чтобы лучше понять процесс кормления, телевизор и расходные материалы.