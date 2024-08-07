Первый в регионе кабинет послеродового восстановления открыли в Белгороде

В кабинете есть всё необходимое для поддержки молодых мам: специальное кресло для грудного вскармливания, мебель, буклеты и видеоматериалы, которые помогут получить необходимую информацию, макеты младенца и груди, чтобы лучше понять процесс кормления, телевизор и расходные материалы.