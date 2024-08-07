На банковских вкладах белгородцев насчитали свыше 400 млрд рублей

За последние 12 месяцев жители Белгородской области внесли на банковские депозиты почти 63 млрд рублей. При этом с каждым месяцем количество вносимых денег увеличивалось: например, в январе белгородцы оставили в банках 1,7 млрд рублей, а в июне — уже 17 млрд рублей.