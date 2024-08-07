На банковских вкладах белгородцев насчитали свыше 400 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Белгородцы в общей сложности хранят на банковских вкладах 413 млрд рублей. Эта сумма за год выросла на 36%.
За последние 12 месяцев жители Белгородской области внесли на банковские депозиты почти 63 млрд рублей. При этом с каждым месяцем количество вносимых денег увеличивалось: например, в январе белгородцы оставили в банках 1,7 млрд рублей, а в июне — уже 17 млрд рублей.
Начальник экономического отдела Банка России по Белгороду Геннадий Крыксин отметил, что банковские депозиты помогут сохранить деньги вкладчиков и уберечь от инфляции, приумножив сбережения.
Также в Банке России отметили, что средняя максимальная ставка по вкладам в настоящее время составляет 17,11%.