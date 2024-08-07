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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Популярность банковских вкладов не уменьшается среди белгородцев

На банковских вкладах белгородцев насчитали свыше 400 млрд рублей

7 августа 2024, 13:28
Фото: 1MI

Популярность банковских вкладов не уменьшается среди белгородцев

По данным на 1 июля 2024 года, сумма сбережений белгородцев увеличились на 36%. На данный момент в банках жители приграничного региона хранят 413 млрд рублей, сообщили в региональном отделении ЦБ.

Белгородцы в общей сложности хранят на банковских вкладах 413 млрд рублей. Эта сумма за год выросла на 36%.

За последние 12 месяцев жители Белгородской области внесли на банковские депозиты почти 63 млрд рублей. При этом с каждым месяцем количество вносимых денег увеличивалось: например, в январе белгородцы оставили в банках 1,7 млрд рублей, а в июне — уже 17 млрд рублей.

Начальник экономического отдела Банка России по Белгороду Геннадий Крыксин отметил, что банковские депозиты помогут сохранить деньги вкладчиков и уберечь от инфляции, приумножив сбережения.

Также в Банке России отметили, что средняя максимальная ставка по вкладам в настоящее время составляет 17,11%.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Сбережения#Банк#Цб#Новости Белгорода#Вклады#Белгород
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