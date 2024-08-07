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Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Последствия атаки на город Суджи Курской области

«Мы понимаем, как никто другой»: Гладков от имени белгородцев обратился к курянам

7 августа 2024, 14:11
Фото: страница врио губернатора Алексея Смирнова в соцсети
Последствия атаки на город Суджи Курской области

Гладков: Белгородская область готова помочь курским соседям

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что регион готов оказать всестороннюю поддержку соседям, которые всегда сочувствовали и помогали белгородцам. По словам главы, он уже находится на связи с врио губернатора Алексеем Смирновым.

Губернатор Белгородской области выразил поддержку курянам в связи со сложной оперативной обстановкой, которая наблюдается в регионе в последние пару дней. Он отметил, что белгородцы, как никто другой, понимают всю трагичность ситуации.

Гладков также подчеркнул, что жители Курской области всегда относились с сочувствием к бедам белгородцев и оказывали поддержку в трудные времена.

Мы переживаем за своих соседей так же, как они переживали за нас и были рядом в трудное время: в мае и июне прошлого года, когда регулярным массированным обстрелам подвергались Козинка, Новая Таволжанка, Шебекино; с января по март — в этом году, когда ракетные удары наносились по Белгороду. И мы — тоже рядом с вами, дорогие куряне.
Вячеслав Гладков

Глава региона сообщил, что находится в постоянном контакте с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым и готов предоставить любую необходимую помощь.

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