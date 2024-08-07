«Мы понимаем, как никто другой»: Гладков от имени белгородцев обратился к курянам

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Губернатор Белгородской области выразил поддержку курянам в связи со сложной оперативной обстановкой, которая наблюдается в регионе в последние пару дней. Он отметил, что белгородцы, как никто другой, понимают всю трагичность ситуации.
Гладков также подчеркнул, что жители Курской области всегда относились с сочувствием к бедам белгородцев и оказывали поддержку в трудные времена.
Мы переживаем за своих соседей так же, как они переживали за нас и были рядом в трудное время: в мае и июне прошлого года, когда регулярным массированным обстрелам подвергались Козинка, Новая Таволжанка, Шебекино; с января по март — в этом году, когда ракетные удары наносились по Белгороду. И мы — тоже рядом с вами, дорогие куряне.
Вячеслав Гладков
Глава региона сообщил, что находится в постоянном контакте с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым и готов предоставить любую необходимую помощь.