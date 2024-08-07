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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Мужчина пострадал в результате «прилёта» в Белгородском районе, шесть сёл без света

7 августа 2024, 16:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсетях
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Количество раненых в Белгородской области увеличилось до 13 человек

Сразу три населённых пункта Белгородской области были атакованы ВСУ. Пострадал мирный житель. Помимо различных разрушений, в шести муниципалитетах из-за повреждения линии электропередач отсутствует свет.
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ВСУ

В результате «прилёта» в селе Никольское Белгородского района ранен мужчина. Он получил осколочные ранения ключицы. В данный момент врачи скорой помощи доставляют пострадавшего в областную клиническую больницу.

С помощью БПЛА украинские военные атаковали сёла Байцуры Борисовского района и Никольское Белгородского района. В Байцурах повреждены кровля, плита перекрытия и входная группа частного дома. В селе Никольское осколками посекло машина.

В селе Пороз Грайворонского городского округа пробита кровля социального объекта, выбиты окна и посечён фасад частного дома. Также осколки посекли заборы двух частных домовладений.

Повреждения получили и линии электропередачи. Из-за этого временно без света остаются жители шести населенных пунктов: Пороз, Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Мокрая Орловка и Рождественка.

Оперативные и аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны.

Напомним, что недавно количество раненых в селе Колотиловка выросло до трёх: в больницу обратились отец и его 17-летний сын. Юношу врачи переведут в детскую областную клиническую больницу.

Количество раненых в Белгородской области увеличилось до 12 человек
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