Мужчина пострадал в результате «прилёта» в Белгородском районе, шесть сёл без света

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В результате «прилёта» в селе Никольское Белгородского района ранен мужчина. Он получил осколочные ранения ключицы. В данный момент врачи скорой помощи доставляют пострадавшего в областную клиническую больницу.
С помощью БПЛА украинские военные атаковали сёла Байцуры Борисовского района и Никольское Белгородского района. В Байцурах повреждены кровля, плита перекрытия и входная группа частного дома. В селе Никольское осколками посекло машина.
В селе Пороз Грайворонского городского округа пробита кровля социального объекта, выбиты окна и посечён фасад частного дома. Также осколки посекли заборы двух частных домовладений.
Повреждения получили и линии электропередачи. Из-за этого временно без света остаются жители шести населенных пунктов: Пороз, Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Мокрая Орловка и Рождественка.
Оперативные и аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны.
Напомним, что недавно количество раненых в селе Колотиловка выросло до трёх: в больницу обратились отец и его 17-летний сын. Юношу врачи переведут в детскую областную клиническую больницу.