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Published Сегодня, 10:03

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ВСУ атаковали Белгородский и Борисовский районы, есть раненый и разрушения.

Мирный житель ранен под Белгородом после новой атаки ВСУ

7 августа 2024, 10:03
Фото: 1MI
ВСУ атаковали Белгородский и Борисовский районы, есть раненый и разрушения.

ВСУ атаковали Белгородский и Борисовский районы

У пострадавшего — осколочное ранение ноги. Мужчину ранило в Ясных Зорях. Кроме того, в Белгородском районе дрон-камикадзе атаковал КамАЗ — произошёл взрыв, транспорт загорелся. А Грузское в Борисовском районе попало под артиллерийский обстрел — есть разрушения.
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Обстрел

ВСУ атаковали два приграничных района Белгородской области. Есть раненый и разрушения.

В Ясных Зорях Белгородского района пострадал мирный житель. У него — осколочное ранение ноги. Мужчину попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, дальше он будет долечиваться в Белгороде.

Ещё одна атака в Белгородском районе произошла между сёлами Головино и Никольское. Дрон-камикадзе ударил по КамАЗу — произошёл взрыв, транспорт загорелся. Сообщается, что огонь уже потушили.

Село Грузское в Борисовском районе попало под артиллерийский обстрел. Разрушения есть в двух частных домах, в многоквартирном повреждено остекление. Из-за обрыва на линиях без света и газа временно остаются Грузское и несколько улиц в Берёзовке. Аварийные бригады начнут решать проблему после согласования с Минобороны РФ.

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