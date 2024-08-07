Мирный житель ранен под Белгородом после новой атаки ВСУ

Село Грузское в Борисовском районе попало под артиллерийский обстрел. Разрушения есть в двух частных домах, в многоквартирном повреждено остекление. Из-за обрыва на линиях без света и газа временно остаются Грузское и несколько улиц в Берёзовке. Аварийные бригады начнут решать проблему после согласования с Минобороны РФ.