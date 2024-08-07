Мирный житель ранен под Белгородом после новой атаки ВСУ

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
ВСУ атаковали два приграничных района Белгородской области. Есть раненый и разрушения.
В Ясных Зорях Белгородского района пострадал мирный житель. У него — осколочное ранение ноги. Мужчину попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, дальше он будет долечиваться в Белгороде.
Ещё одна атака в Белгородском районе произошла между сёлами Головино и Никольское. Дрон-камикадзе ударил по КамАЗу — произошёл взрыв, транспорт загорелся. Сообщается, что огонь уже потушили.
Село Грузское в Борисовском районе попало под артиллерийский обстрел. Разрушения есть в двух частных домах, в многоквартирном повреждено остекление. Из-за обрыва на линиях без света и газа временно остаются Грузское и несколько улиц в Берёзовке. Аварийные бригады начнут решать проблему после согласования с Минобороны РФ.