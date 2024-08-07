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Published Сегодня, 09:49

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Минобороны: продвижение ВСУ вглубь территории РФ не допущено

Минобороны РФ опубликовало новый комментарий по ситуации в Курской области

7 августа 2024, 09:49
Фото: 1MI

Минобороны: продвижение ВСУ вглубь территории РФ не допущено

Уничтожение противника на участках в Курской области, примыкающих к границе, продолжалось в течение ночи. ВС РФ ударили по резервам ВСУ в Сумской области. Потери противника за сутки составили до 260 человек, сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Граница

Минобороны РФ опубликовало новый комментарий по обстановке в Курской области. По информации военного ведомства, ВС РФ в течение ночи продолжали уничтожение формирований ВСУ в районах, примыкающих к госгранице. Кроме того, нанесены удары по резервам противника в Сумской области.

Потери украинских военных за сутки составили до 260 бойцов. Уничтожено 50 единиц бронетехники, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

Продвижения ВСУ вглубь территории России не допущено, заявили в Минобороны. Операция по уничтожению противника продолжается.

Напомним, что утром 6 августа появилась информация, что ВСУ пытаются прорваться в Курскую область. В приграничном регионе сложилась напряжённая, но контролируемая обстановка, сообщил ранее врио губернатора Алексей Смирнов.

От атак ВСУ в Курской области погибли пятеро мирных жителей, ранены более 20. Среди пострадавших есть малолетние дети.

Что известно об обстановке в Курской области к этому часу?
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#Инна Рогова#Общество#Курская область#Граница#Комментарий#Минобороны#Приграничье#СВО
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