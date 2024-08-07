Минобороны РФ опубликовало новый комментарий по ситуации в Курской области

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Минобороны РФ опубликовало новый комментарий по обстановке в Курской области. По информации военного ведомства, ВС РФ в течение ночи продолжали уничтожение формирований ВСУ в районах, примыкающих к госгранице. Кроме того, нанесены удары по резервам противника в Сумской области.
Потери украинских военных за сутки составили до 260 бойцов. Уничтожено 50 единиц бронетехники, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.
Продвижения ВСУ вглубь территории России не допущено, заявили в Минобороны. Операция по уничтожению противника продолжается.
Напомним, что утром 6 августа появилась информация, что ВСУ пытаются прорваться в Курскую область. В приграничном регионе сложилась напряжённая, но контролируемая обстановка, сообщил ранее врио губернатора Алексей Смирнов.
От атак ВСУ в Курской области погибли пятеро мирных жителей, ранены более 20. Среди пострадавших есть малолетние дети.