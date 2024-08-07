Минобороны РФ опубликовало новый комментарий по ситуации в Курской области

Минобороны: продвижение ВСУ вглубь территории РФ не допущено

Уничтожение противника на участках в Курской области, примыкающих к границе, продолжалось в течение ночи. ВС РФ ударили по резервам ВСУ в Сумской области. Потери противника за сутки составили до 260 человек, сообщили в Минобороны РФ.