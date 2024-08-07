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Отец и сын пострадали в результате обстрела села Колотиловка

Количество раненых в Белгородской области увеличилось до 12 человек

7 августа 2024, 16:17
Фото: 1MI

Отец и сын пострадали в результате обстрела села Колотиловка

Ещё два мирных жителя ранены после украинских атак на Белгородскую область. В селе Колотиловка пострадали отец и его 17-летний сын. Обновилась информация и о последствиях обстрела села Грузское Борисовского района.

В Краснояружскую центральную районную больницу обратились жители села Колотиловка — отец и сын. Они пострадали в результате одного из последних обстрелов. У мужчины диагностированы ушибы, он отправлен долечиваться домой амбулаторно, а вот 17-летнего парня контузило. Его переведут в детскую областную клиническую больницу.

По уточнённой информации, в селе Грузское повреждения получили три многоэтажки и 14 частных домов: выбило остекление, пострадали кровли, осколками посекло заборы.

Один из частных домов и ангар на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены достаточно серьёзно. Кроме того, осколки посекли четыре машины, коммерческий и социальный объекты и линии газо- и электроснабжения.

Из-за этого жители села Грузское и нескольких улиц в соседней Берёзовке временно остаются без света и газа.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Раненые#Колотиловка#Электроснабжение#Повреждения#ВСУ#Грузское#Атака
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