Количество раненых в Белгородской области увеличилось до 12 человек

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В Краснояружскую центральную районную больницу обратились жители села Колотиловка — отец и сын. Они пострадали в результате одного из последних обстрелов. У мужчины диагностированы ушибы, он отправлен долечиваться домой амбулаторно, а вот 17-летнего парня контузило. Его переведут в детскую областную клиническую больницу.
По уточнённой информации, в селе Грузское повреждения получили три многоэтажки и 14 частных домов: выбило остекление, пострадали кровли, осколками посекло заборы.
Один из частных домов и ангар на территории сельскохозяйственного предприятия повреждены достаточно серьёзно. Кроме того, осколки посекли четыре машины, коммерческий и социальный объекты и линии газо- и электроснабжения.
Из-за этого жители села Грузское и нескольких улиц в соседней Берёзовке временно остаются без света и газа.