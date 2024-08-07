Количество раненых в Белгородской области увеличилось до 12 человек

В Краснояружскую центральную районную больницу обратились жители села Колотиловка — отец и сын. Они пострадали в результате одного из последних обстрелов. У мужчины диагностированы ушибы, он отправлен долечиваться домой амбулаторно, а вот 17-летнего парня контузило. Его переведут в детскую областную клиническую больницу.