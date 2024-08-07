Как ходят поезда в Курской области, которую продолжают атаковать ВСУ?

Отметим, что на настоящий момент в Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка. За сутки число раненых увеличилось до 28 человек, шестеро из которых — дети. Ещё пять человек погибли. Назвать все разрушения местные власти пока не могут из-за невозможности провести обход.