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В МЖД прокомментировали ситуацию на железной дороге в Курской области

Как ходят поезда в Курской области, которую продолжают атаковать ВСУ?

7 августа 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney

В МЖД прокомментировали ситуацию на железной дороге в Курской области

В пресс-службе Московской железной дороги ответили, как ездят поезда в Курской области, которая уже вторые сутки попадает под усиленный огонь ВСУ. Подробности сообщили журналисты ТАСС.

С утра 6 августа Курская область находится под массированными атаками ВСУ. Всего в соседнем с Белгородской областью регионе за сутки более девяти раз звучала тревога, сообщалось о раненых и погибших мирных жителях.

Несмотря на это, в Курской области продолжается движение по Московской железной дороге (МЖД) в штатном режиме. В пресс-службе МЖД отметили, что поезда продолжают прибывать и отправляться по расписанию.

Отметим, что на настоящий момент в Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка. За сутки число раненых увеличилось до 28 человек, шестеро из которых — дети. Ещё пять человек погибли. Назвать все разрушения местные власти пока не могут из-за невозможности провести обход.

Что известно об обстановке в Курской области к этому часу?
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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Движение#Железная дорога#Черноземье#Поезда#Атака ВСУ
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