Как ходят поезда в Курской области, которую продолжают атаковать ВСУ?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
С утра 6 августа Курская область находится под массированными атаками ВСУ. Всего в соседнем с Белгородской областью регионе за сутки более девяти раз звучала тревога, сообщалось о раненых и погибших мирных жителях.
Несмотря на это, в Курской области продолжается движение по Московской железной дороге (МЖД) в штатном режиме. В пресс-службе МЖД отметили, что поезда продолжают прибывать и отправляться по расписанию.
Отметим, что на настоящий момент в Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка. За сутки число раненых увеличилось до 28 человек, шестеро из которых — дети. Ещё пять человек погибли. Назвать все разрушения местные власти пока не могут из-за невозможности провести обход.