Как ЭДО опровергает закон Лермана

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Прирост клиентов Валуйского участка, освоивших ЭДО, в 1 полугодии 2024 года составил 7,2%. На сегодняшний день 49% потребителей Валуйского подразделения Белгородэнергосбыта используют этот удобный сервис.
Еще 13 юридических лиц Ивнянского района предпочли электронный документооборот с Белгородэнергосбытом в 1 полугодии 2024 года. Теперь 192 хозяйствующих субъекта имеют возможность без транспортных расходов получать первичные документы от гарантирующего поставщика.
Электронный документооборот с промышленными предприятиями и муниципальными организациями на Новооскольском участке составляет 38%, на Красненском участке — 44%, на Чернянском участке — 48%.
На Яковлевском участке 52% от общего числа юридических лиц перешли на обмен электронными документами с Белгородэнергосбытом.
Как Яковлевский участок продвигает прогрессивные формы взаимодействия с потребителями? Вот свежий пример. В июле 2024 года при заключении договора энергоснабжения индивидуальному предпринимателю К. было предложено отказаться от бумажных носителей и подписать соглашение об ЭДО. Потребитель положительно оценил такие преимущества электронного документооборота, как мгновенная доставка и удобное хранение электронных документов.
Сотрудники участка также рассказали клиенту о возможностях личного кабинета для юрлиц на сайте белгородэнергосбыт.рф, после чего потребитель воспользовался этим сервисом и решил в дальнейшем передавать показания приборов учета электроэнергии через ЛК.
По отзывам клиентов ЭДО удобен, позволяет систематизировать важные файлы и хранить их в надежном месте. Также такая технология дает обмениваться цифровыми версиями документов с поставщиком электроэнергии без необходимости личных встреч, что существенно экономит время. Переведя документооборот в цифровой вид, руководители предприятий сократят затраты на покупку бумаги, оплату работы курьеров и прочие расходы, связанные с использованием физических версий разнообразных отчетов, актов и протоколов. И, что немаловажно, ЭДО позволяет решать вопросы энергоснабжения в удаленном доступе из любой точки страны.
Переходите на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом!