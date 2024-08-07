Как ЭДО опровергает закон Лермана

По отзывам клиентов ЭДО удобен, позволяет систематизировать важные файлы и хранить их в надежном месте. Также такая технология дает обмениваться цифровыми версиями документов с поставщиком электроэнергии без необходимости личных встреч, что существенно экономит время. Переведя документооборот в цифровой вид, руководители предприятий сократят затраты на покупку бумаги, оплату работы курьеров и прочие расходы, связанные с использованием физических версий разнообразных отчетов, актов и протоколов. И, что немаловажно, ЭДО позволяет решать вопросы энергоснабжения в удаленном доступе из любой точки страны.