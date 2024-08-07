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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Электронный документооборот

Как ЭДО опровергает закон Лермана

7 августа 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
Электронный документооборот
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«Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег», — утверждает закон Лермана. Но все больше представителей бизнеса и бюджетной сферы Белгородской области переносят работу с документами в цифровую среду, чтобы сократить расход этих двух самых ценных ресурсов.

В 1-м полугодии 2024 года еще 255 юридических лиц региона выбрали онлайн-формат в отношениях с Белгородэнергосбытом, а всего 9 530 предприятий и организаций региона перешли на электронный документооборот с гарантирующим поставщиком электроэнергии, чтобы высвободить время для других задач и сократить издержки, связанные с решением бухгалтерских вопросов.

Прирост клиентов Валуйского участка, освоивших ЭДО, в 1 полугодии 2024 года составил 7,2%. На сегодняшний день 49% потребителей Валуйского подразделения Белгородэнергосбыта используют этот удобный сервис.

Еще 13 юридических лиц Ивнянского района предпочли электронный документооборот с Белгородэнергосбытом в 1 полугодии 2024 года. Теперь 192 хозяйствующих субъекта имеют возможность без транспортных расходов получать первичные документы от гарантирующего поставщика.

Электронный документооборот с промышленными предприятиями и муниципальными организациями на Новооскольском участке составляет 38%, на Красненском участке — 44%, на Чернянском участке — 48%.

На Яковлевском участке 52% от общего числа юридических лиц перешли на обмен электронными документами с Белгородэнергосбытом.

Как Яковлевский участок продвигает прогрессивные формы взаимодействия с потребителями? Вот свежий пример. В июле 2024 года при заключении договора энергоснабжения индивидуальному предпринимателю К. было предложено отказаться от бумажных носителей и подписать соглашение об ЭДО. Потребитель положительно оценил такие преимущества электронного документооборота, как мгновенная доставка и удобное хранение электронных документов.

Сотрудники участка также рассказали клиенту о возможностях личного кабинета для юрлиц на сайте белгородэнергосбыт.рф, после чего потребитель воспользовался этим сервисом и решил в дальнейшем передавать показания приборов учета электроэнергии через ЛК.

По отзывам клиентов ЭДО удобен, позволяет систематизировать важные файлы и хранить их в надежном месте. Также такая технология дает обмениваться цифровыми версиями документов с поставщиком электроэнергии без необходимости личных встреч, что существенно экономит время. Переведя документооборот в цифровой вид, руководители предприятий сократят затраты на покупку бумаги, оплату работы курьеров и прочие расходы, связанные с использованием физических версий разнообразных отчетов, актов и протоколов. И, что немаловажно, ЭДО позволяет решать вопросы энергоснабжения в удаленном доступе из любой точки страны.

Переходите на электронный документооборот с Белгородэнергосбытом!

Белгородэнергосбыт предлагает юридическим лицам новый способ оплаты электроэнергии
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