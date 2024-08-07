Грязь и холод: юных белгородцев назвали «капризными» из-за жалоб на тверской лагерь

Душ расположен далеко от домиков. То есть, чтобы помыться, детям придётся идти мокрыми по холодной земле, потому что дорожек там не оборудовали, а в Твери сейчас, между прочим, днём чуть больше +20 градусов, а ночью около +15. В ближайшие дни в городе обещают дожди.