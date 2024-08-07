Грязь и холод: юных белгородцев назвали «капризными» из-за жалоб на тверской лагерь

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
6 августа 120 детей из Белгородской области прибыли в тверской лагерь «Спутник». По прибытии, оценив условия, в которых им предстоит жить, юные белгородцы пожаловались родителям. По словам взрослых, в домиках холодно, дует сильный сквозняк, повсюду грязь, пыль и паутина. Мебель в зданиях находится в плачевном состоянии.
Душ расположен далеко от домиков. То есть, чтобы помыться, детям придётся идти мокрыми по холодной земле, потому что дорожек там не оборудовали, а в Твери сейчас, между прочим, днём чуть больше +20 градусов, а ночью около +15. В ближайшие дни в городе обещают дожди.
Обеспокоенная родительница рассказала, что ребята плачут, звонят семьям и просят забрать их домой. В лагере же говорят, что они просто «очень капризные».
«Пока я разговаривала по телефону обратила внимание, что дети там просто плачут и говорят: „Заберите меня домой!“. Прекрасно, наверное, слышать каждому родителю, что ребёнок плачет в час ночи и умоляет забрать домой. Моему сыну восемь лет, и это его первая поездка в лагерь. Ему не с чем сравнить, но он не в полном восторге», — написала женщина.
Положительные моменты, по словам автора обращения, тоже были. По прибытии ребят встретили сотрудники МЧС и помогли донести вещи до «Спутника», а в самом лагере их ждал вкусный ужин, продолжает белгородка.
Министерство образования Белгородской области сообщило, что в ближайшее время в лагерь приедут представители министерства образования Тверской области. Также ожидается приезд белгородских специалистов для проверки условий проживания детей.
Напомним, что родители юных белгородцев неоднократно жаловались на условия в других лагерях. В частности, на «Юность» и «Мандарин» в Крыму. В первом лагере, по словам белгородцев, царила полная антисанитария и произошло массовое отравление кишечной инфекцией, а во втором ребятам угрожали побоями за то, что они «из Белгорода».