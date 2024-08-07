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Published Сегодня, 10:54

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Душ в тверском лагере «Спутник» находится на улице

Грязь и холод: юных белгородцев назвали «капризными» из-за жалоб на тверской лагерь

7 августа 2024, 10:54
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Душ в тверском лагере «Спутник» находится на улице

Белгородский минобр проверит условия в тверском лагере, куда уехали дети

Вчера дети из Белгородской области приехали в лагерь «Спутник» в Твери и сразу же начали просить родителей увезти их домой. В лагере грязно и холодно, сильный сквозняк. Душ на улице, далеко от домиков. Региональное министерство образования отреагировало на жалобы и пообещало провести проверку.
Сюжет
Дети

6 августа 120 детей из Белгородской области прибыли в тверской лагерь «Спутник». По прибытии, оценив условия, в которых им предстоит жить, юные белгородцы пожаловались родителям. По словам взрослых, в домиках холодно, дует сильный сквозняк, повсюду грязь, пыль и паутина. Мебель в зданиях находится в плачевном состоянии.

Душ расположен далеко от домиков. То есть, чтобы помыться, детям придётся идти мокрыми по холодной земле, потому что дорожек там не оборудовали, а в Твери сейчас, между прочим, днём чуть больше +20 градусов, а ночью около +15. В ближайшие дни в городе обещают дожди.

Обеспокоенная родительница рассказала, что ребята плачут, звонят семьям и просят забрать их домой. В лагере же говорят, что они просто «очень капризные».

«Пока я разговаривала по телефону обратила внимание, что дети там просто плачут и говорят: „Заберите меня домой!“. Прекрасно, наверное, слышать каждому родителю, что ребёнок плачет в час ночи и умоляет забрать домой. Моему сыну восемь лет, и это его первая поездка в лагерь. Ему не с чем сравнить, но он не в полном восторге», — написала женщина.

Положительные моменты, по словам автора обращения, тоже были. По прибытии ребят встретили сотрудники МЧС и помогли донести вещи до «Спутника», а в самом лагере их ждал вкусный ужин, продолжает белгородка.

Министерство образования Белгородской области сообщило, что в ближайшее время в лагерь приедут представители министерства образования Тверской области. Также ожидается приезд белгородских специалистов для проверки условий проживания детей.

Напомним, что родители юных белгородцев неоднократно жаловались на условия в других лагерях. В частности, на «Юность» и «Мандарин» в Крыму. В первом лагере, по словам белгородцев, царила полная антисанитария и произошло массовое отравление кишечной инфекцией, а во втором ребятам угрожали побоями за то, что они «из Белгорода».

Состояние лагеря «Спутник» в ТвериСостояние лагеря «Спутник» в Твери
Состояние лагеря «Спутник» в ТвериСостояние лагеря «Спутник» в Твери
Состояние лагеря «Спутник» в ТвериСостояние лагеря «Спутник» в Твери
Состояние лагеря «Спутник» в ТвериСостояние лагеря «Спутник» в Твери
Состояние лагеря «Спутник» в ТвериСостояние лагеря «Спутник» в Твери
Состояние лагеря «Спутник» в ТвериСостояние лагеря «Спутник» в Твери
Состояние лагеря «Спутник» в ТвериСостояние лагеря «Спутник» в Твери
Состояние лагеря «Спутник» в ТвериСостояние лагеря «Спутник» в Твери
Состояние лагеря «Спутник» в ТвериСостояние лагеря «Спутник» в Твери
Состояние лагеря «Спутник» в Твери
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Гладков рассказал о проверке двух лагерей в Крыму, на которые жаловались белгородцы
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