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Глава РЭО и глава Крыма обсудили ход строительства экотехнопарков в регионе

Глава РЭО и глава Крыма обсудили ход строительства экотехнопарков в регионе

7 августа 2024, 12:44
Фото: 1MI
Делегация Российского экологического оператора, которую возглавил гендиректор компании Денис Буцаев, посетила площадки строительства объектов обращения с отходами в Республике Крым. Экотехнопарки строятся в Сакском и Белогорском районах.

Годовые мощности объектов составят 200 000 и 500 000 тонн соответственно.

Денис Буцаев встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, чтобы обсудить ход строительных работы экотехнопарков. Совокупная мощность обработки составит семьсот тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Благодаря созданию объектов в регионе появится более 500 новых рабочих мест, сказал гендиректор РЭО.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на данный момент строительство немного отстает от графика, однако это отставание является прогнозируемым. Он выразил благодарность главе РЭО за помощь в реализации столь крупных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе, пишет newsnn.ru.

Создание экопромышленных парков предусмотрено федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Подобные площадки планируется построить в каждом из федеральных округов. Таким образом, в каждом федеральном округе появится минимум один экотехнопарк.

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