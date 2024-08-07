Глава РЭО и глава Крыма обсудили ход строительства экотехнопарков в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на данный момент строительство немного отстает от графика, однако это отставание является прогнозируемым. Он выразил благодарность главе РЭО за помощь в реализации столь крупных проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе, пишет newsnn.ru.