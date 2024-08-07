Гладков рассказал о состоянии пострадавшего в Белгородской области 4-летнего ребёнка

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Вчера, 6 августа, Белгородская область весь день была под обстрелом. По официальной информации, регион атаковали 38 раз. Есть жертвы среди мирного населения.
Один человек скончался в результате атаки беспилотника на автомобиль в Грайворонском округе. Мужчина погиб на месте до приезда медиков.
Ещё четыре человека пострадали в разных районах региона. В числе раненых есть четырёхлетний ребёнок. Сейчас, по заверениям врачей, его жизни ничего не угрожает, переводить в федеральные клиники его не планируют.