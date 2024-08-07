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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

За сутки в Белгородской области от обстрелов ВСУ ранены четыре человека, один из них — ребёнок.

Гладков рассказал о состоянии пострадавшего в Белгородской области 4-летнего ребёнка

7 августа 2024, 06:46
Фото: 1MI
За сутки в Белгородской области от обстрелов ВСУ ранены четыре человека, один из них — ребёнок.

Четыре человека ранены, один погиб из-за обстрелов Белгородской области

Вторник выдался для жителей приграничных регионов очень сложным. Только Белгородскую область за день атаковали 38 раз. Есть погибший и четверо раненых, среди них — четырёхлетний ребёнок.
Сюжет
Обстрел

Вчера, 6 августа, Белгородская область весь день была под обстрелом. По официальной информации, регион атаковали 38 раз. Есть жертвы среди мирного населения.

Один человек скончался в результате атаки беспилотника на автомобиль в Грайворонском округе. Мужчина погиб на месте до приезда медиков.

Ещё четыре человека пострадали в разных районах региона. В числе раненых есть четырёхлетний ребёнок. Сейчас, по заверениям врачей, его жизни ничего не угрожает, переводить в федеральные клиники его не планируют.

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