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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Картофель

Где в Белгородской области продают самый дорогой картофель по цене 100 рублей за кг?

7 августа 2024, 10:25
Фото: 1MI
Картофель

Белгородцам рассказали, сколько в августе стоит килограмм картофеля

Стали известны цены на 1 килограмм картофеля, которые можно встретить в августе по региону. Информацию у себя на странице опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Исходя из данных на 6 августа текущего года, самую низкую цену за 1 килограмм картофеля можно встретить в Губкинском городском округе — 29,99 рубля. В то же время в муниципалитете находится и почти самый дорогой картофель — 84,99 рубля: он уступает только Белгороду, где встретить овощ можно ровно за 100 рублей. Минимальная цена в столице региона — 36,99 рубля.

Чаще всего в районах региона картофель стоит от 41,99 рубля: килограмм картофеля за такую цену можно приобрести в Белгородском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Ракитянском и Ровеньском районах, а также в Грайворонском округе. Максимальная же цена в этих муниципалитетах варьируется от 46 до 79 рублей.

В остальных районах Белгородской области самая низкая цена за килограмм картофеля начинается от 30 и заканчивается 44 рублями. Подробности — в карточках ниже.

Минимальная и максимальная стоимость килограмма картофеляМинимальная и максимальная стоимость килограмма картофеля
Минимальная и максимальная стоимость килограмма картофеляМинимальная и максимальная стоимость килограмма картофеля
Минимальная и максимальная стоимость килограмма картофеляМинимальная и максимальная стоимость килограмма картофеля
Минимальная и максимальная стоимость килограмма картофеля
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что в Белгородской области за последние месяцы наиболее сильно подорожал картофель.

Названы продукты, сильнее всего подорожавшие за неделю в Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Продукты#Картофель#Цены#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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