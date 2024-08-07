Где в Белгородской области продают самый дорогой картофель по цене 100 рублей за кг?

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Исходя из данных на 6 августа текущего года, самую низкую цену за 1 килограмм картофеля можно встретить в Губкинском городском округе — 29,99 рубля. В то же время в муниципалитете находится и почти самый дорогой картофель — 84,99 рубля: он уступает только Белгороду, где встретить овощ можно ровно за 100 рублей. Минимальная цена в столице региона — 36,99 рубля.
Чаще всего в районах региона картофель стоит от 41,99 рубля: килограмм картофеля за такую цену можно приобрести в Белгородском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Ракитянском и Ровеньском районах, а также в Грайворонском округе. Максимальная же цена в этих муниципалитетах варьируется от 46 до 79 рублей.
В остальных районах Белгородской области самая низкая цена за килограмм картофеля начинается от 30 и заканчивается 44 рублями. Подробности — в карточках ниже.