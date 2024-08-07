Где в Белгородской области продают самый дорогой картофель по цене 100 рублей за кг?

Исходя из данных на 6 августа текущего года, самую низкую цену за 1 килограмм картофеля можно встретить в Губкинском городском округе — 29,99 рубля. В то же время в муниципалитете находится и почти самый дорогой картофель — 84,99 рубля: он уступает только Белгороду, где встретить овощ можно ровно за 100 рублей. Минимальная цена в столице региона — 36,99 рубля.