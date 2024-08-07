Ещё один мужчина пострадал из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
В результате атаки беспилотника на населённый пункт был ранен мужчина. Его с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей и грудной клетки попутным транспортом довезли в Грайворонскую Центральную районную больницу. Врачи оказали пострадавшему первую помощь, после чего бригада скорой транспортировала его в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, в селе после обстрела ВСУ есть последствия в двух частных домовладениях. В одном доме разбита крыша, повреждены стены, остекление и фасад, а в другом — полностью разрушена хозяйственная постройка.
Пороз не первый раз за день попадает под удар. При одной из последних атак там были повреждены территории трёх других домовладений и здание социального объекта.