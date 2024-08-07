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Published Сегодня, 19:28

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Количество раненых в Белгородской области за сутки увеличилось до 14 человек

Ещё один мужчина пострадал из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

7 августа 2024, 19:28
Фото: Антон Засимов / 1MI

Количество раненых в Белгородской области за сутки увеличилось до 14 человек

ВСУ снова атаковали село Пороз Грайворонского городского округа. Пострадал мирный житель. Различные разрушения зафиксированы в двух частных домовладениях.
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Обстрел

В результате атаки беспилотника на населённый пункт был ранен мужчина. Его с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями мягких тканей и грудной клетки попутным транспортом довезли в Грайворонскую Центральную районную больницу. Врачи оказали пострадавшему первую помощь, после чего бригада скорой транспортировала его в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в селе после обстрела ВСУ есть последствия в двух частных домовладениях. В одном доме разбита крыша, повреждены стены, остекление и фасад, а в другом — полностью разрушена хозяйственная постройка.

Пороз не первый раз за день попадает под удар. При одной из последних атак там были повреждены территории трёх других домовладений и здание социального объекта.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Раненые#Обстрел#ВСУ#Грайворонский городской округ#Пороз
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