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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Павел Зюзин рассказал про завершение транспортной реформы в Белгороде

Довести транспортную реформу в Белгороде до конца легче, чем кажется?

7 августа 2024, 14:07
Фото: 1MI

Павел Зюзин рассказал про завершение транспортной реформы в Белгороде

Транспортную реформу в Белгородской агломерации завершили, не доведя до конца? Что должен реализовать перевозчик, чтобы общественный транспорт в городе и пригороде был лучше, и правда ли это легче, чем построить вторую Щорса?
Сюжет
Щорса

Транспортную реформу в Белгороде завершили несколько лет назад. Как говорят местные эксперты, её закончили на полпути. А что помешало завершить работу? Ответ нашёлся у директора центра транспортного развития НИУ Высшей школы экономики Павла Зюзина.

По мнению эксперта, в Белгородской агломерации не хватает проездных билетов. Именно это могло бы довести реформу до логичного конца.

«Проездные билеты — это действительно половинчатость такая, которая остановила на полпути эту реформу, к сожалению. И я думаю, что всё-таки рано или поздно это появится в Белгороде. Это намного проще, на самом деле, ввести, чем построить вторую улицу Щорса», — считает транспортник.

Также Павел Зюзин уверен, что рано или поздно в регионе стабилизируется ситуация и транспортную реформу доведут до конца, а экономика выправится.

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#Алёна Мальцева#Город#Щорса#Реформа#Транспорт#Новости Белгорода#Эксклюзив#Транспортная реформа#Реконструкция Щорса
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