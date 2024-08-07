Довести транспортную реформу в Белгороде до конца легче, чем кажется?

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Транспортную реформу в Белгороде завершили несколько лет назад. Как говорят местные эксперты, её закончили на полпути. А что помешало завершить работу? Ответ нашёлся у директора центра транспортного развития НИУ Высшей школы экономики Павла Зюзина.
По мнению эксперта, в Белгородской агломерации не хватает проездных билетов. Именно это могло бы довести реформу до логичного конца.
«Проездные билеты — это действительно половинчатость такая, которая остановила на полпути эту реформу, к сожалению. И я думаю, что всё-таки рано или поздно это появится в Белгороде. Это намного проще, на самом деле, ввести, чем построить вторую улицу Щорса», — считает транспортник.
Также Павел Зюзин уверен, что рано или поздно в регионе стабилизируется ситуация и транспортную реформу доведут до конца, а экономика выправится.