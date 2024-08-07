Довести транспортную реформу в Белгороде до конца легче, чем кажется?

Павел Зюзин рассказал про завершение транспортной реформы в Белгороде

Транспортную реформу в Белгородской агломерации завершили, не доведя до конца? Что должен реализовать перевозчик, чтобы общественный транспорт в городе и пригороде был лучше, и правда ли это легче, чем построить вторую Щорса?