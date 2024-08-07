Что происходит в Судже и что известно в целом об обстановке в Курской области?

Второй день подряд из соседней Курской области приходят тревожные новости. Что говорят местные власти, военные и президент? Что известно о ситуации в Судже и как на беду соседей отреагировали белгородцы?

Что говорят местные власти? Что говорят военные? Что говорит президент и какова первая реакция правительства РФ? Что происходит в Судже? Поддержка от белгородцев