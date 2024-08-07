Что происходит в Судже и что известно в целом об обстановке в Курской области?

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов записал днём 7 августа видеообращение. В нём он говорит, что доложил об обстановке в регионе президенту Владимиру Путину. Глава государства пообещал, что Курской области окажут необходимую поддержку.
В приграничном регионе за ночь дополнительно развернули более 2,5 тыс. мест в пунктах временного размещения. В ПВР размещено уже 600 человек. Запасов воды, лекарств и предметов первой необходимости пока хватает.
Местные СМИ сообщают, что за сегодняшний день удалось заготовить примерно 150 литров донорской крови. Мобильный комплекс посетили около 500 человек.
Днём Минобороны РФ выступило с комментарием по ситуации в приграничье. По информации военного ведомства, продвижения ВСУ вглубь территории России не допущено.
Уже вечером на совещании с президентом глава Генштаба Валерий Герасимов подтвердил, что продвижение ВСУ остановлено. Основная задача для ВС РФ сейчас — разгромить противника и выйти на госграницу.
По словам главы Генштаба, ВСУ атаковали границу Курской области группировкой численностью около тысячи человек. Целью удара противника он назвал захват части территории Суджанского района. Герасимов добавил, что потери украинских войск составили 315 человек (не менее 100 убитыми) и 54 единицы бронетехники.
Владимир Путин охарактеризовал случившееся в Курской области как «очередную масштабную провокацию» киевского режима. Жителям региона он поручил оказать необходимую помощь.
На первом этапе эту работу от правительства РФ будет курировать первый зампредседателя правительства Денис Мантуров. Он уже заявил, что Минфину РФ дано поручение направить на переселение курян первый транш — 1,8 млрд рублей.
Весь день в Сети появляются противоречивые комментарии об обстановке в Судже. Глава города Виталий Слащев сообщил РИА «Новости», что в городе сохраняется напряжённая обстановка, жители звонят по поводу эвакуации.
В беседе с RT Слащев опроверг слухи о сдаче города.
Некоторым местным жителям удалось спрятаться в Суджанском Свято-Троицком храме. Людей помогал вывозить протоиерей Евгений Шестопалов.
За событиями, происходящими в соседнем регионе, внимательно наблюдают белгородцы. В соцсетях появляются слова поддержки в адрес курян.
Белгородская область готова оказать любую посильную помощь курским соседям, заявил губернатор Вячеслав Гладков.