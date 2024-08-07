Что известно об обстановке в Курской области к этому часу?

На фоне напряжённой обстановки в Сети появилось несколько фейков. Один из них представляет собой видео, на котором якобы врио губернатора Смирнов призывает мужчин вступить в ополчение. В региональном правительстве подтвердили, что звук на фальшивой записи наложен с помощью нейросети.