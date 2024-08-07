Что известно об обстановке в Курской области к этому часу?

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
В курском приграничье сохраняется сложная обстановка. Последний официальный комментарий от местных властей прозвучал вечером 6 августа. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, обстановка напряжённая, но контролируемая.
Экстренные службы в Курской области переведены на усиленный режим работы. В местных медицинских учреждениях готовы принять доноров крови.
Новых комментариев от Минобороны РФ на момент публикации материала не поступало. Сообщалось лишь, что минувшей ночью ПВО уничтожила в Курской области два беспилотника самолётного типа.
Утром стало известно, что число пострадавших мирных жителей выросло до 28.
По информации детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, среди раненых есть шестеро детей. Госпитализированы в том числе трёхлетняя девочка и двухлетний мальчик — известно, что его мама погибла.
Число жертв тоже выросло — до пяти. Минувшей ночью стало известно о гибели водителя и фельдшера скорой помощи. Произошло это в районе Суджи: машину медиков атаковал украинский дрон. Также ранен врач.
Ещё 6 августа врио губернатора Смирнов сообщил, что подомовой обход для подсчёта разрушений не проводили из-за сложной обстановки. Тем не менее очевидцы с мест сообщают, что были попадания по жилым домам и некоторым учреждениям, повреждены машины.
Также разбит и сожжён главный собор мужского монастыря неподалёку от города Суджа.
Накануне вечером в некоторых пабликах появилась информация о том, что жители Курчатовского района, в котором находится Курская АЭС, услышали несколько взрывов. Соответствующие видео появились в Сети.
При этом РИА «Новости» со ссылкой на главу Курчатова сообщали, что информация об обстрелах АЭС фейковая. Уточнялось, что атомная станция работает в штатном режиме.
На фоне напряжённой обстановки в Сети появилось несколько фейков. Один из них представляет собой видео, на котором якобы врио губернатора Смирнов призывает мужчин вступить в ополчение. В региональном правительстве подтвердили, что звук на фальшивой записи наложен с помощью нейросети.
Кроме того, местное МЧС опровергло рассылку о проводимой срочной эвакуации населения.