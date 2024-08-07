Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей продолжает расти в Белгородской области

Напомним, что ещё один мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Ясные Зори в Белгородском районе. У мужчины — осколочное ранение ноги. После атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе загорелся КамАЗ. В Борисовском районе сильно пострадали два частных дома, есть повреждения в МКД, из-за обрыва на линиях некоторые жители остаются без света и газа.