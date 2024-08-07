Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей продолжает расти в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
ВСУ ударили по Колотиловке в Краснояружском районе. Пострадала женщина. Мирная жительница получила контузию, за помощью медиков она обратилась сама. Врачи везут пострадавшую в областную больницу в Белгород.
После прилётов разрушены частный дом и два гаража. Сгорели две машины. Повреждены два социальных объекта: в зданиях выбиты окна и пробиты кровли.
Напомним, что ещё один мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Ясные Зори в Белгородском районе. У мужчины — осколочное ранение ноги. После атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе загорелся КамАЗ. В Борисовском районе сильно пострадали два частных дома, есть повреждения в МКД, из-за обрыва на линиях некоторые жители остаются без света и газа.