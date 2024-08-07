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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

ВСУ атаковали Краснояружский район, пострадала мирная жительница.

Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей продолжает расти в Белгородской области

7 августа 2024, 10:33
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ атаковали Краснояружский район, пострадала мирная жительница.

Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ в Белгородской области

Женщина получила контузию. Медики везут её в областную больницу. Разрушены в результате прилётов дом и два гаража, сгорели две машины. Повреждено два соцобъекта.
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Обстрел

ВСУ ударили по Колотиловке в Краснояружском районе. Пострадала женщина. Мирная жительница получила контузию, за помощью медиков она обратилась сама. Врачи везут пострадавшую в областную больницу в Белгород.

После прилётов разрушены частный дом и два гаража. Сгорели две машины. Повреждены два социальных объекта: в зданиях выбиты окна и пробиты кровли.

Напомним, что ещё один мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Ясные Зори в Белгородском районе. У мужчины — осколочное ранение ноги. После атаки дрона-камикадзе в Белгородском районе загорелся КамАЗ. В Борисовском районе сильно пострадали два частных дома, есть повреждения в МКД, из-за обрыва на линиях некоторые жители остаются без света и газа.

ВСУ атаковали Краснояружский район, пострадала мирная жительница.ВСУ атаковали Краснояружский район, пострадала мирная жительница.
ВСУ атаковали Краснояружский район, пострадала мирная жительница.ВСУ атаковали Краснояружский район, пострадала мирная жительница.
ВСУ атаковали Краснояружский район, пострадала мирная жительница.
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Мирный житель ранен под Белгородом после новой атаки ВСУ
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