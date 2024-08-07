Более 270 белгородских матерей досрочно вышли на пенсию. Что для этого нужно?

Досрочно выйти на пенсию могут те женщины, у которых трое и более детей. Так, те, у кого пять и более детей, могут уйти на заслуженный отдых уже в 50 лет, у кого четверо — в 56 и у кого трое — в 57 лет. Однако при этом необходимо выполнить несколько условий: