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В Белгородской области 273 многодетные мамы досрочно вышли на пенсию

Более 270 белгородских матерей досрочно вышли на пенсию. Что для этого нужно?

7 августа 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области 273 многодетные мамы досрочно вышли на пенсию

Более 200 многодетных матерей Белгородской области воспользовались правом досрочного ухода на пенсию. Для этого должно быть трое и более детей, а также минимум 15 лет страхового стажа. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Социального Фонда России (СФР).
Сюжет
Пенсия

В текущем году уже 273 многодетные мамы досрочно вышли на пенсию. Известно, что у 203 матерей трое детей, у 34 мам — четыре ребёнка, у 33 — пять детей. При этом на сегодняшний день в Белгородской области проживает 10,8 тысячи многодетных женщин, которые вышли на пенсию по старости раньше срока.

Досрочно выйти на пенсию могут те женщины, у которых трое и более детей. Так, те, у кого пять и более детей, могут уйти на заслуженный отдых уже в 50 лет, у кого четверо — в 56 и у кого трое — в 57 лет. Однако при этом необходимо выполнить несколько условий:

  • воспитывать детей до достижения ими восьми лет;
  • иметь минимум 15 лет страхового стажа;
  • пенсионный коэффициент в 2024 году должен составлять 28,2;
  • матери не должны быть лишены родительских прав.

Если же у одного из детей инвалидность, выйти на пенсию может как мать ребёнка, так и отец — в 50 и 55 лет соответственно. Если на пенсию планирует выйти отец, то его страховой стаж должен быть не менее 20 лет. В регионе таким правом воспользовались уже 11 400 человек, из которых 306 родителей — в текущем году.

«В страховой стаж с ИПК 1,8 засчитываются также периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности. При этом периоды ухода засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и за ними следовали периоды работы, за которые начислялись и уплачивались взносы на обязательное пенсионное страхование», — дополнила управляющая региональным СФР Ирина Шушкова.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Пенсия#Многодетные#Белгород#Многодетные матери#СФР
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