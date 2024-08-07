Более 270 белгородских матерей досрочно вышли на пенсию. Что для этого нужно?

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:49
В текущем году уже 273 многодетные мамы досрочно вышли на пенсию. Известно, что у 203 матерей трое детей, у 34 мам — четыре ребёнка, у 33 — пять детей. При этом на сегодняшний день в Белгородской области проживает 10,8 тысячи многодетных женщин, которые вышли на пенсию по старости раньше срока.
Досрочно выйти на пенсию могут те женщины, у которых трое и более детей. Так, те, у кого пять и более детей, могут уйти на заслуженный отдых уже в 50 лет, у кого четверо — в 56 и у кого трое — в 57 лет. Однако при этом необходимо выполнить несколько условий:
Если же у одного из детей инвалидность, выйти на пенсию может как мать ребёнка, так и отец — в 50 и 55 лет соответственно. Если на пенсию планирует выйти отец, то его страховой стаж должен быть не менее 20 лет. В регионе таким правом воспользовались уже 11 400 человек, из которых 306 родителей — в текущем году.
«В страховой стаж с ИПК 1,8 засчитываются также периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности. При этом периоды ухода засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и за ними следовали периоды работы, за которые начислялись и уплачивались взносы на обязательное пенсионное страхование», — дополнила управляющая региональным СФР Ирина Шушкова.