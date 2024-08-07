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Белгородский срочник попал в плен ВСУ после боёв в Курской области

Белгородский срочник попал в плен ВСУ после боёв в Курской области

7 августа 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
После атаки ВСУ на Курскую область 6 августа стало известно, что украинские военные взяли в плен нескольких российских бойцов, в том числе срочника из Белгородской области. Молодой человек родом из Ровеньского района, его узнали близкие, сообщило издание RTVI.

Накануне некоторые военкоры сообщили, что на фоне напряжённой обстановки в приграничье Курской области украинские военные взяли в плен нескольких российских солдат.

Одним из них стал срочник из Белгородской области, проходивший службу в соседнем регионе. Его по видео, записанном в плену, узнали друзья, пишет RTVI.

Молодой человек родом из Ровеньского района, пошёл в армию в прошлом году. Ранее он учился в колледже Воронежской области. На свои страницы в социальных сетях заходил три дня назад.

Напомним, что в Министерстве обороны России подтвердили информацию о нападении ВСУ на Курскую область. По последним данным военного ведомства, ВС РФ уничтожили 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установку разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению противника продолжается, заверили в Минобороны.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Украина#Министерство обороны#Нападение#Солдаты#Белгород#Плен#Приграничье#СВО
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