Белгородский срочник попал в плен ВСУ после боёв в Курской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Накануне некоторые военкоры сообщили, что на фоне напряжённой обстановки в приграничье Курской области украинские военные взяли в плен нескольких российских солдат.
Одним из них стал срочник из Белгородской области, проходивший службу в соседнем регионе. Его по видео, записанном в плену, узнали друзья, пишет RTVI.
Молодой человек родом из Ровеньского района, пошёл в армию в прошлом году. Ранее он учился в колледже Воронежской области. На свои страницы в социальных сетях заходил три дня назад.
Напомним, что в Министерстве обороны России подтвердили информацию о нападении ВСУ на Курскую область. По последним данным военного ведомства, ВС РФ уничтожили 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установку разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы. Операция по уничтожению противника продолжается, заверили в Минобороны.