Белгородский школьник оценил отдых в лагере Северной Кореи

Северокорейцы подготовили для своих гостей насыщенную программу: они ходили купаться в море, участвовали в конкурсах и викторинах на знание истории КНДР и в спортивных соревнованиях. Педагоги учили их тхэквондо и народным танцам, а также знакомили с основами корейского языка и каллиграфии.