Белгородский школьник оценил отдых в лагере Северной Кореи

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Больше недели провели ребята в КНДР. Они знакомились с культурой и историей азиатской страны, видели главные достопримечательности Северной Кореи, общались со сверстниками и обсуждали развитие отношений между странами.
Северокорейцы подготовили для своих гостей насыщенную программу: они ходили купаться в море, участвовали в конкурсах и викторинах на знание истории КНДР и в спортивных соревнованиях. Педагоги учили их тхэквондо и народным танцам, а также знакомили с основами корейского языка и каллиграфии.
За радушный приём наши соотечественники подарили северокорейским школьникам открытки и магнитики из разных городов, путеводители, футболки, ручки, деревянные ложки, матрешки, глиняные свистульки и символы своих регионов.
Пока одни белгородские школьники отдыхают в лагерях Северной Кореи, родители других недовольны условиями в российских лагерях. Когда юные белгородцы приехали в лагерь в Твери и рассказали своим семьям о холоде и грязи, их назвали «капризными».