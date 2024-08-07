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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Северокорейский лагерь «Сондовон»

Белгородский школьник оценил отдых в лагере Северной Кореи

7 августа 2024, 14:45
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Северокорейский лагерь «Сондовон»

Белгородец больше недели провёл в северокорейском лагере

Активист Сергей Яцуненко отправился в Северную Корею, чтобы поучаствовать в международной смене северокорейского лагеря «Сондовон». В составе детской делегации были ребята со всей России. Поездка началась с столицы КНДР — Пхеньяна, сообщили в белгородском правительстве.
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Дети

Больше недели провели ребята в КНДР. Они знакомились с культурой и историей азиатской страны, видели главные достопримечательности Северной Кореи, общались со сверстниками и обсуждали развитие отношений между странами.

Северокорейцы подготовили для своих гостей насыщенную программу: они ходили купаться в море, участвовали в конкурсах и викторинах на знание истории КНДР и в спортивных соревнованиях. Педагоги учили их тхэквондо и народным танцам, а также знакомили с основами корейского языка и каллиграфии.

За радушный приём наши соотечественники подарили северокорейским школьникам открытки и магнитики из разных городов, путеводители, футболки, ручки, деревянные ложки, матрешки, глиняные свистульки и символы своих регионов.

Пока одни белгородские школьники отдыхают в лагерях Северной Кореи, родители других недовольны условиями в российских лагерях. Когда юные белгородцы приехали в лагерь в Твери и рассказали своим семьям о холоде и грязи, их назвали «капризными».

Грязь и холод: юных белгородцев назвали «капризными» из-за жалоб на тверской лагерь
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#Валерия Колесникова#Общество#Дети#Лагерь#Путешествие#Белгород#Северная Корея#Пхеньян
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