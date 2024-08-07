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Белгородскому пенсионеру грозит тюремный срок за купленный 40 лет назад порох в Харькове.

Белгородец купил в Харькове бездымный порох и спустя 40 лет попался с ним полиции

7 августа 2024, 08:01
Фото: 1MI
Белгородскому пенсионеру грозит тюремный срок за купленный 40 лет назад порох в Харькове.

Полицейские нашли у белгородского пенсионера 86 грамм пороха

Пожилой белгородец более 40 лет назад купил порох в заграничной поездке, привёз его домой и хранил. Теперь ему грозит серьёзный тюремный срок, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

В 1980-х годах житель Чернянского района приобрёл в Харькове 86,6 грамма промышленно изготовленного бездымного пороха. Это взрывчатое вещество метательного действия.

Мужчина забрал порох с собой, когда возвращался домой в хутор Медвежье, и незаконно хранил его до июня 2024 года. Тогда сотрудники полиции изъяли порох.

71-летнего мужчину обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Недавно другого белгородского пенсионера решили отправить за решётку из-за незаконного хранения пороха и патронов.

Полицейские изъяли у белгородца коллекцию из 100 патронов и 3 кг пороха
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Чернянский район#Новости Белгорода#Порох#Белгород#Взрывчатые вещества
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