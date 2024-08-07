Белгородец купил в Харькове бездымный порох и спустя 40 лет попался с ним полиции

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:01
В 1980-х годах житель Чернянского района приобрёл в Харькове 86,6 грамма промышленно изготовленного бездымного пороха. Это взрывчатое вещество метательного действия.
Мужчина забрал порох с собой, когда возвращался домой в хутор Медвежье, и незаконно хранил его до июня 2024 года. Тогда сотрудники полиции изъяли порох.
71-летнего мужчину обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Недавно другого белгородского пенсионера решили отправить за решётку из-за незаконного хранения пороха и патронов.