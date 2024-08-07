Белгородец купил в Харькове бездымный порох и спустя 40 лет попался с ним полиции

Полицейские нашли у белгородского пенсионера 86 грамм пороха

Пожилой белгородец более 40 лет назад купил порох в заграничной поездке, привёз его домой и хранил. Теперь ему грозит серьёзный тюремный срок, сообщили в прокуратуре Белгородской области.