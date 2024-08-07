bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

4,3 млрд рублей привлекли МСП за счет выпуска биржевых облигаций

4,3 млрд рублей привлекли МСП за счет выпуска биржевых облигаций

7 августа 2024, 10:36
Фото: 1MI
С начала текущего года малый и средний бизнес получил 4,3 миллиарда рублей инвестиций через выпуск ценных бумаг при содействии МСП Банка, дочернего предприятия Корпорации МСП. Это почти вдвое больше показателя за весь прошлый год.

МСП Банк стал первым крупным инвестором и соорганизатором 19 выпусков, предоставив финансирование на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Доступ к финансовым ресурсам через облигационные выпуски, включая меры государственной поддержки, является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», передает regnum.ru.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что в 2024 году порядка 80% малых и средних предприятий разместят свои облигации в «Секторе Роста» Московской биржи с помощью МСП Банка. Выход на фондовый рынок становится серьезной альтернативой для бизнеса в вопросах привлечения финансирования.

Основной спрос на поддержку МСП Банка при выпуске облигаций наблюдается среди предприятий производственной и высокотехнологичной сфер. Однако банк также участвовал в размещении облигаций предприятий торговли, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, а также финансовых организаций. Корпорация МСП, заявил Исаевич, активно участвует в разработке и расширении мер государственной поддержки для увеличения числа эмитентов среди малого и среднего бизнеса.

Иван Подберезняк, председатель правления МСП Банка, отметил, что для них, как института развития, важно предоставлять малым и средним предприятиям самые разные финансовые инструменты, включая выход на фондовый рынок. Участие банка повышает доступность биржевых инструментов: снижает затраты на подготовку и листинг, повышает интерес инвесторов к ценным бумагам и улучшает взаимодействие с институтами развития.

Среди компаний, разместивших облигации при содействии МСП Банка, можно отметить челябинскую фирму «С-Принт», привлекшую 100 миллионов рублей инвестиций для новых проектов. Компания «Селлер» выпустила облигации на 500 миллионов рублей для расширения бизнеса по продаже крупной бытовой техники. МСП Банк также выступил якорным инвестором в облигационном выпуске компании «Моторные технологии» на сумму 220 миллионов рублей.

Подпишитесь
Число пострадавших от атак ВСУ мирных жителей продолжает расти в Белгородской области
Сегодня, 10:33
У мэра Белгорода появился новый заместитель по вопросам безопасности
Сегодня, 08:48
Водители категории D — как доктора наук: как устранить нехватку водителей автобусов
Сегодня, 06:51
Последнее слово экс-вице-губернатора Полежаева не прозвучало: опять криз
Сегодня, 07:32
В ещё одном районе Белгородской области переназначили главу — без сюрпризов
Сегодня, 07:08
Минобороны РФ опубликовало новый комментарий по ситуации в Курской области
Сегодня, 09:49