4,3 млрд рублей привлекли МСП за счет выпуска биржевых облигаций

Основной спрос на поддержку МСП Банка при выпуске облигаций наблюдается среди предприятий производственной и высокотехнологичной сфер. Однако банк также участвовал в размещении облигаций предприятий торговли, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, а также финансовых организаций. Корпорация МСП, заявил Исаевич, активно участвует в разработке и расширении мер государственной поддержки для увеличения числа эмитентов среди малого и среднего бизнеса.