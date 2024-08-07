4,3 млрд рублей привлекли МСП за счет выпуска биржевых облигаций

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
МСП Банк стал первым крупным инвестором и соорганизатором 19 выпусков, предоставив финансирование на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Доступ к финансовым ресурсам через облигационные выпуски, включая меры государственной поддержки, является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», передает regnum.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что в 2024 году порядка 80% малых и средних предприятий разместят свои облигации в «Секторе Роста» Московской биржи с помощью МСП Банка. Выход на фондовый рынок становится серьезной альтернативой для бизнеса в вопросах привлечения финансирования.
Основной спрос на поддержку МСП Банка при выпуске облигаций наблюдается среди предприятий производственной и высокотехнологичной сфер. Однако банк также участвовал в размещении облигаций предприятий торговли, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, а также финансовых организаций. Корпорация МСП, заявил Исаевич, активно участвует в разработке и расширении мер государственной поддержки для увеличения числа эмитентов среди малого и среднего бизнеса.
Иван Подберезняк, председатель правления МСП Банка, отметил, что для них, как института развития, важно предоставлять малым и средним предприятиям самые разные финансовые инструменты, включая выход на фондовый рынок. Участие банка повышает доступность биржевых инструментов: снижает затраты на подготовку и листинг, повышает интерес инвесторов к ценным бумагам и улучшает взаимодействие с институтами развития.
Среди компаний, разместивших облигации при содействии МСП Банка, можно отметить челябинскую фирму «С-Принт», привлекшую 100 миллионов рублей инвестиций для новых проектов. Компания «Селлер» выпустила облигации на 500 миллионов рублей для расширения бизнеса по продаже крупной бытовой техники. МСП Банк также выступил якорным инвестором в облигационном выпуске компании «Моторные технологии» на сумму 220 миллионов рублей.