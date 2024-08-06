Журналисты выяснили, чем отличается оказание онкопомощи за границей и в России по ОМС

Эксперты отмечают, что задержка в лечении онкопатологий даже на четыре недели может существенно снизить шансы на успешный исход. При этом сегодня, например, в Дании от момента обращения до постановки диагноза проходит около 35 дней. В Великобритании пациенты могут ждать консультации онколога до 14 дней, а до начала лечения проходит 31 день.