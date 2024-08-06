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Журналисты выяснили, чем отличается оказание онкопомощи за границей и в России по ОМС

Журналисты выяснили, чем отличается оказание онкопомощи за границей и в России по ОМС

6 августа 2024, 09:57
Фото: 1MI
На форуме «Здоровое общество», состоявшемся в Москве, специалисты уделили много внимания вопросам борьбы с основными заболеваниями нашего времени, включая онкологию.

Распространено мнение, что онкобольные получают лучшее лечение за границей. Однако российские онкологи утверждают, что это уже не соответствует действительности. Журналисты «Комсомольской правды» предоставили данные о методах борьбы с онкологическими заболеваниями в России и за рубежом, передает kp.ru.

Эксперты подчеркивают, что ключевым фактором в борьбе с раком является ранняя диагностика. В некоторых странах введены системы онкоскринингов. Например, в Австрии женщины в возрасте от 45 до 69 лет проходят маммографию каждые два года для раннего выявления рака молочной железы. В Швейцарии колоноскопия проводится бесплатно для граждан 50–69 лет каждые 10 лет.

Академик РАН, гендиректор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн отметил, что в России, в единственной стране в мире, действуют скрининговые программы по семи локализациям рака. Все граждане могут бесплатно проходить онкоскрининги в рамках ОМС, обратившись в районную поликлинику. Эти программы позволили повысить выявляемость рака груди на ранних стадиях до 71,6%.

Эксперты отмечают, что задержка в лечении онкопатологий даже на четыре недели может существенно снизить шансы на успешный исход. При этом сегодня, например, в Дании от момента обращения до постановки диагноза проходит около 35 дней. В Великобритании пациенты могут ждать консультации онколога до 14 дней, а до начала лечения проходит 31 день.

В России с 2022 года при подозрении на рак консультация назначается не позднее трех рабочих дней, а исследования проводятся в течение семи рабочих дней.

С препаратами для лечения рака в Европе также есть проблемы. В Австрии онкопациенты ограничены в доступе к современным методам лечения по государственным программам. В Швейцарии базовая страховка покрывает препараты от рака только из особого перечня. В большинстве стран пациенты вынуждены доплачивать за лекарства из собственного кармана.

Председатель ФОМС Илья Баланин сообщил, что в России значительно увеличены объемы финансирования для онкопациентов. По его словам, в текущем году объемы медпомощи по профилю «онкология» в рамках ОМС также увеличены по сравнению с 2023 годом. В дневных и круглосуточных стационарах лечение смогут пройти более 3,2 миллиона человек, отметил Баланин.

Таким образом, можно утверждать, что онкопомощь в России сейчас соответствует международным стандартам, а по некоторым аспектам даже превосходит показатели других государств. Самое важное для людей — это не терять времени и своевременно обращаться к врачам.

#Общество
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