Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Российский политолог Сергей Марков прокомментировал в своём Telegram-канале недавний удар диверсионно-разведывательной группы ВСУ по Курской области. Он считает, что попытка прорвать границу может свидетельствовать о скором нападении на Белгородскую область.
Марков аргументирует свою позицию несколькими доводами. Во-первых, по его мнению, подобными атаками президент Украины Владимир Зеленский пытается «поднять цену российской агрессии для населения России», чтобы мирные граждане потребовали закончить СВО и предотвратить повторную попытку прорвать государственную границу.
Во-вторых, Украине нужно показать, что ВСУ ещё способны совершать наступательные движения, чтобы во время мирных переговоров, к которым, как считает Марков, готовится Зеленский, претендовать на большее, а не соглашаться на уступки из-за перевеса в силе.
Исходя из предполагаемой тактики президента Украины «растащить резервы армии России» можно делать вывод о скором ударе по Белгороду, считает политолог.