Зачем ВСУ попытались прорвать границу с Курской областью? Версия политолога

Во-вторых, Украине нужно показать, что ВСУ ещё способны совершать наступательные движения, чтобы во время мирных переговоров, к которым, как считает Марков, готовится Зеленский, претендовать на большее, а не соглашаться на уступки из-за перевеса в силе.