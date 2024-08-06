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Published Сегодня, 12:16

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Updated Сегодня, 12:18

Сергей Марков

Зачем ВСУ попытались прорвать границу с Курской областью? Версия политолога

6 августа 2024, 12:16
Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»
Сергей Марков

Политолог Марков назвал возможные причины атаки ВСУ на Курскую область

Сергей Марков предположил, что атака на Курскую область может свидетельствовать о подготовке удара по Белгородской области. По мнению политолога, подобными ударами Зеленский пытается поднять цену агрессии и «растащить резервы армии РФ».
Сюжет
Граница

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал в своём Telegram-канале недавний удар диверсионно-разведывательной группы ВСУ по Курской области. Он считает, что попытка прорвать границу может свидетельствовать о скором нападении на Белгородскую область.

Марков аргументирует свою позицию несколькими доводами. Во-первых, по его мнению, подобными атаками президент Украины Владимир Зеленский пытается «поднять цену российской агрессии для населения России», чтобы мирные граждане потребовали закончить СВО и предотвратить повторную попытку прорвать государственную границу.

Во-вторых, Украине нужно показать, что ВСУ ещё способны совершать наступательные движения, чтобы во время мирных переговоров, к которым, как считает Марков, готовится Зеленский, претендовать на большее, а не соглашаться на уступки из-за перевеса в силе.

Исходя из предполагаемой тактики президента Украины «растащить резервы армии России» можно делать вывод о скором ударе по Белгороду, считает политолог.

В ФСБ прокомментировали попытку ВСУ прорвать границу в Курской области
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