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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Второму человеку вживили чип в мозг. Как прошла операция?

Второму человеку вживили чип в мозг. Как прошла операция?

6 августа 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Ещё одному парализованному пациенту вживили в голову чип, позволяющий управлять телефоном и компьютером силой мысли. Об этом соучредитель Neuralink Илон Маск сообщил на восьмичасовом подкасте.

Ещё одному человеку вживили в мозг чип от компании Neuralink. У пациента был повреждён спинной мозг, из-за чего тот оказался парализован. Мозговой чип упрощает жизнь пациента и позволяет управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли.

Однако дополнительных подробностей Илон Маск не сообщил: ни имя мужчины, ни дату проведённой операции. Тем не менее известно, что операция прошла успешно.

Немного информации о втором пациенте с имплантом удалось получить во время подкаста с Лексом Фридманом. Туда же попал и первый человек с мозговым чипом — Ноланд Арбо. Он рассказал, что чип сильно упростил его жизнь. Сразу после вживления появились некоторые осложнения с имплантом, однако специалистам удалось восстановить чувствительность чипа без ещё одной операции.

На достигнутом в компании останавливаться не собираются: они планируют ввести чипы ещё восьми пациентам до конца 2024 года.

Напомним, что ранее Нолан Арбо рассказывал о том, как решился на вживление импланта и чем тот ему помог.

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