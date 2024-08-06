Второму человеку вживили чип в мозг. Как прошла операция?

Немного информации о втором пациенте с имплантом удалось получить во время подкаста с Лексом Фридманом. Туда же попал и первый человек с мозговым чипом — Ноланд Арбо. Он рассказал, что чип сильно упростил его жизнь. Сразу после вживления появились некоторые осложнения с имплантом, однако специалистам удалось восстановить чувствительность чипа без ещё одной операции.