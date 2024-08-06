Второму человеку вживили чип в мозг. Как прошла операция?

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Ещё одному человеку вживили в мозг чип от компании Neuralink. У пациента был повреждён спинной мозг, из-за чего тот оказался парализован. Мозговой чип упрощает жизнь пациента и позволяет управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли.
Однако дополнительных подробностей Илон Маск не сообщил: ни имя мужчины, ни дату проведённой операции. Тем не менее известно, что операция прошла успешно.
Немного информации о втором пациенте с имплантом удалось получить во время подкаста с Лексом Фридманом. Туда же попал и первый человек с мозговым чипом — Ноланд Арбо. Он рассказал, что чип сильно упростил его жизнь. Сразу после вживления появились некоторые осложнения с имплантом, однако специалистам удалось восстановить чувствительность чипа без ещё одной операции.
На достигнутом в компании останавливаться не собираются: они планируют ввести чипы ещё восьми пациентам до конца 2024 года.
Напомним, что ранее Нолан Арбо рассказывал о том, как решился на вживление импланта и чем тот ему помог.