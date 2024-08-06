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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В результате атак на Краснояружский район ранена женщина, есть разрушения.

ВСУ бьют по белгородскому приграничью: ранена женщина, два села без света

6 августа 2024, 13:14
Фото: 1MI
В результате атак на Краснояружский район ранена женщина, есть разрушения.

ВСУ атаковали несколько сёл в Краснояружском районе

Мирная жительница пострадала в Колотиловке. Её попутным транспортом доставили в больницу. Колотиловка и Репяховка временно остаются без света. В Графовке последствия есть на территории одного из предприятий.
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Обстрел

Несколько сёл в Краснояружском районе подверглись атакам ВСУ. Есть пострадавшая и разрушения.

В Колотиловке после обстрелов ранена мирная жительница. Её отвезли в больницу попутным транспортом. У женщины — осколочное ранение ноги.

В селе повреждён социальный объект — в него попал снаряд. Помимо этого, в Колотиловке и Репяховке есть повреждения на линиях электропередачи. Жители населённых пунктов временно остаются без света. После согласования с Минобороны аварийные бригады приступят к решению проблемы.

Также под удар попала Графовка. Там после прилёта снаряда посечён забор одного из предприятий.

Напомним, что утром 6 августа в Грайворонском горокруге погиб мирный житель. Атакам ВСУ также подверглись Шебекинский горокруг и Белгородский район.

Неспокойно сегодня и в соседней Курской области. Два человека погибли, 13 ранены после массированных атак ВСУ.

Мирный житель погиб после атаки дрона на автомобиль в Белгородской области
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Краснояружский район#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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