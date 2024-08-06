ВСУ бьют по белгородскому приграничью: ранена женщина, два села без света

В селе повреждён социальный объект — в него попал снаряд. Помимо этого, в Колотиловке и Репяховке есть повреждения на линиях электропередачи. Жители населённых пунктов временно остаются без света. После согласования с Минобороны аварийные бригады приступят к решению проблемы.