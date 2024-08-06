ВСУ бьют по белгородскому приграничью: ранена женщина, два села без света

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Несколько сёл в Краснояружском районе подверглись атакам ВСУ. Есть пострадавшая и разрушения.
В Колотиловке после обстрелов ранена мирная жительница. Её отвезли в больницу попутным транспортом. У женщины — осколочное ранение ноги.
В селе повреждён социальный объект — в него попал снаряд. Помимо этого, в Колотиловке и Репяховке есть повреждения на линиях электропередачи. Жители населённых пунктов временно остаются без света. После согласования с Минобороны аварийные бригады приступят к решению проблемы.
Также под удар попала Графовка. Там после прилёта снаряда посечён забор одного из предприятий.
Напомним, что утром 6 августа в Грайворонском горокруге погиб мирный житель. Атакам ВСУ также подверглись Шебекинский горокруг и Белгородский район.
Неспокойно сегодня и в соседней Курской области. Два человека погибли, 13 ранены после массированных атак ВСУ.