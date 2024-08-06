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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Замедление YouTube не повлияет на работу OC Android, считает депутат Госдумы.

В России замедляют YouTube. А что будет с работой ОС Android и сервисов Google?

6 августа 2024, 13:38
Фото: 1MI
Замедление YouTube не повлияет на работу OC Android, считает депутат Госдумы.

Депутат Горелкин рассказал о последствиях замедления YouTube для россиян

В России замедлили работу видеохостинга YouTube. Однако, по мнению депутата Госдумы Антона Горелкина, это не повлияет на работоспособность мобильной системы Android и иных сервисов компании Google, сообщает РИА «Новости».

Депутат Государственной думы Антон Горелкин считает, что замедление видеохостинга YouTube в России не отразится на работе мобильной системы Android и других сервисов Google.

В своём Telegram-канале Горелкин написал, что это могло при произойти при условии полной принудительной блокировки сервиса, но сейчас такой вариант не рассматривается. По словам депутата, власти не хотят, чтобы решение негативно сказалось на россиянах.

Выход, по его мнению, из ситуации только один — Google должен сам вернуться в РФ. При этом компании необходимо погасить накопившиеся задолженности по штрафам, возобновить работу своего представительства, начать снова обсуживать необходимое оборудование и соблюдать российское законодательство.

Ожидать ли полной блокировки YouTube и почему проблемы с доступом начались сейчас?
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#Валерия Колесникова#Россия#Блокировка#Замедление#GOOGLE#Youtube
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