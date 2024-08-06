В России замедляют YouTube. А что будет с работой ОС Android и сервисов Google?

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Депутат Государственной думы Антон Горелкин считает, что замедление видеохостинга YouTube в России не отразится на работе мобильной системы Android и других сервисов Google.
В своём Telegram-канале Горелкин написал, что это могло при произойти при условии полной принудительной блокировки сервиса, но сейчас такой вариант не рассматривается. По словам депутата, власти не хотят, чтобы решение негативно сказалось на россиянах.
Выход, по его мнению, из ситуации только один — Google должен сам вернуться в РФ. При этом компании необходимо погасить накопившиеся задолженности по штрафам, возобновить работу своего представительства, начать снова обсуживать необходимое оборудование и соблюдать российское законодательство.