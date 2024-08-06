«Ситуация не изменилась к лучшему»: Гладков — о раненых и погибших белгородцах

После утреннего обстрела Шебекино 5 августа пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. В Нежеголи из-за ударов беспилотников ранены ещё три человека — двое мужчин и женщина. Кроме того, пострадал мужчина после атаки на грузовик на дороге в Шебекинском горокруге.