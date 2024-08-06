«Ситуация не изменилась к лучшему»: Гладков — о раненых и погибших белгородцах

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
В Белгородской области 5 августа при атаках ВСУ погиб один мирный житель. Пострадали ещё 12 человек.
Мужчина погиб из-за атаки дрона на автобус «Агро-Белогорья» в Краснояружском районе. Как ранее сообщили в пресс-службе компании, жертвой стал Василий Неверов (1979 г. р.) — оператор Графовского свинокомплекса.
В результате атаки на автобус ранены ещё трое сотрудников «АБ». От госпитализации они отказались.
После утреннего обстрела Шебекино 5 августа пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. В Нежеголи из-за ударов беспилотников ранены ещё три человека — двое мужчин и женщина. Кроме того, пострадал мужчина после атаки на грузовик на дороге в Шебекинском горокруге.
Ещё один мирный житель ранен накануне в Белгородском районе.
Из общего количества раненых восемь человек остаются в больницах. Остальных отпустили домой.
Как прокомментировал статистику губернатор Вячеслав Гладков: «За последние сутки у нас ситуация в целом не изменилась к лучшему».