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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

5 августа в Белгородской области погиб один, пострадали ещё 12 человек из-за атак ВСУ.

«Ситуация не изменилась к лучшему»: Гладков — о раненых и погибших белгородцах

6 августа 2024, 06:21
Фото: 1MI
5 августа в Белгородской области погиб один, пострадали ещё 12 человек из-за атак ВСУ.

Один человек погиб, 12 ранены за сутки в Белгородской области

Мужчина погиб при атаке дрона на автобус «Агро-Белогорья». Другие мирные жители пострадали после ударов ВСУ по Шебекинскому горокругу, Белгородскому и Краснояружскому районам. В больницах остаётся восемь человек, рассказал губернатор.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области 5 августа при атаках ВСУ погиб один мирный житель. Пострадали ещё 12 человек.

Мужчина погиб из-за атаки дрона на автобус «Агро-Белогорья» в Краснояружском районе. Как ранее сообщили в пресс-службе компании, жертвой стал Василий Неверов (1979 г. р.) — оператор Графовского свинокомплекса.

В результате атаки на автобус ранены ещё трое сотрудников «АБ». От госпитализации они отказались.

После утреннего обстрела Шебекино 5 августа пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. В Нежеголи из-за ударов беспилотников ранены ещё три человека — двое мужчин и женщина. Кроме того, пострадал мужчина после атаки на грузовик на дороге в Шебекинском горокруге.

Ещё один мирный житель ранен накануне в Белгородском районе.

Из общего количества раненых восемь человек остаются в больницах. Остальных отпустили домой.

Как прокомментировал статистику губернатор Вячеслав Гладков: «За последние сутки у нас ситуация в целом не изменилась к лучшему».

Беспилотник атаковал автобус «Агро-Белогорья»: один человек погиб, трое ранены
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