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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

В Белгороде перед началом нового учебного года проверяют состояние школ.

Силовики и чиновники в Белгороде проверяют состояние школ перед новым учебным годом

6 августа 2024, 09:42
Фото: страница мэрии Белгорода в соцсети
В Белгороде перед началом нового учебного года проверяют состояние школ.

Готовность школ и детсадов проверяют в Белгороде

В Белгороде начался приём образовательных учреждений к 1 сентября. Как рассказали в администрации города, специальная комиссия проверит состояние школ и детских садов по ряду критериев: наличие рабочей пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения, безопасных зон, укрытий и не только.
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Школы

Недавно в Белгороде начался приём образовательных учреждений к новому учебному году. Для этого была создана комиссия, в состав которой вошли представители администрации, органов безопасности и ресурсоснабжающих компаний.

Комиссия проверит состояние школ и детских садов. Особое внимание будет уделено пожарной сигнализации, камерам видеонаблюдения, системам водоснабжения, санитарно-гигиеническим условиям, системам безопасности, материально-технической базе и оснащённости. Также комиссия оценит организацию зон безопасности и состояние укрытий.

Все необходимые мероприятия планируют завершить до 1 сентября 2024 года.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Комиссия#Школы#Новости Белгорода#1 сентября#Детские сады#Образовательные учреждения#Белгород#Приёмка
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