Силовики и чиновники в Белгороде проверяют состояние школ перед новым учебным годом

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Недавно в Белгороде начался приём образовательных учреждений к новому учебному году. Для этого была создана комиссия, в состав которой вошли представители администрации, органов безопасности и ресурсоснабжающих компаний.
Комиссия проверит состояние школ и детских садов. Особое внимание будет уделено пожарной сигнализации, камерам видеонаблюдения, системам водоснабжения, санитарно-гигиеническим условиям, системам безопасности, материально-технической базе и оснащённости. Также комиссия оценит организацию зон безопасности и состояние укрытий.
Все необходимые мероприятия планируют завершить до 1 сентября 2024 года.