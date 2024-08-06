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Posted 6 августа, 07:02

Published 6 августа, 07:02

Modified 6 августа, 07:04

Updated 6 августа, 07:04

Семь жителей, трое из которых — дети, ранены после ночных обстрелов приграничья

6 августа 2024, 07:02

ВСУ атаковали несколько муниципалитетов Курской области

Сюжет
Дети
В ночь с 5 на 6 августа украинские военные атаковали не только Белгородскую, но и соседнюю Курскую область. Ранены сразу семь мирных жителей, трое из них — дети. Разрушены несколько домов, сообщают «Курские известия».

Минувшей ночью под удар ВСУ попал город Суджа Курской области. В результате массированной атаки пострадали пять человек. Трое раненых — дети. Всех пострадавших экстренно доставили в Суджанскую районную больницу. Там им медики оказывают всю необходимую помощь.

Также в городе практически разрушены несколько жилых домов. На фото видно, что пострадали балконы, остекление, крыши и стены. Более точную информацию о характере разрушений предоставят после подомового обхода. Сейчас его не позволяет сделать оперативная обстановка.

Ближе к утру дрон ВСУ атаковал легковое авто на станции Глушково Глушковского района. Пострадали ещё два мирных жителя. Их доставили в Глушковскую районную больницу.

Подробности о состоянии всех жертв не раскрываются.

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