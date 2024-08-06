Семь жителей, трое из которых — дети, ранены после ночных обстрелов приграничья

ВСУ атаковали несколько муниципалитетов Курской области

Сюжет Дети

В ночь с 5 на 6 августа украинские военные атаковали не только Белгородскую, но и соседнюю Курскую область. Ранены сразу семь мирных жителей, трое из них — дети. Разрушены несколько домов, сообщают «Курские известия».