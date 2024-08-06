Пять домов, два авто и склад повреждены из-за ударов ВСУ по Белгородской области

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В грайворонском селе Дроновка в результате артиллерийского обстрела пострадали три частных домовладения. В них выбиты окна, посечены кровли, фасады домов и заборы.
В другом селе Грайворонского городского округа — Новостроевке-Первой — украинский дрон атаковал легковое авто. В машине выбиты окна, пробиты крыша и капот, осколками посекло кузов.
Вновь под ударом оказался Шебекинский горокруг. В многострадальной Новой Таволжанке беспилотник ударил по складскому помещению. В здании повреждена кровля.
В посёлках Октябрьский и Майский Белгородского района после отражения воздушной атаки силами ПВО осколки сбитых целей посекли кровли частных домов — в каждом посёлке по одному. В Майском также повреждён автомобиль.
На данный момент информации о раненых среди мирного населения не поступало. Данные о последствиях ещё уточняются.
Напомним, что сегодня ВСУ также попытались прорвать границу на территории Курской области.