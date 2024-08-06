Пять домов, два авто и склад повреждены из-за ударов ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали пять белгородских населённых пунктов

Весь день украинские военные атакуют приграничные территории России. В Белгородской области сразу пять населённых пунктов оказались под ударом ВСУ. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал, но повреждения получили несколько домов и авто.