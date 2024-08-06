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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Обстрел

Пять домов, два авто и склад повреждены из-за ударов ВСУ по Белгородской области

6 августа 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
Обстрел

ВСУ атаковали пять белгородских населённых пунктов

Весь день украинские военные атакуют приграничные территории России. В Белгородской области сразу пять населённых пунктов оказались под ударом ВСУ. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал, но повреждения получили несколько домов и авто.

В грайворонском селе Дроновка в результате артиллерийского обстрела пострадали три частных домовладения. В них выбиты окна, посечены кровли, фасады домов и заборы.

В другом селе Грайворонского городского округа — Новостроевке-Первой — украинский дрон атаковал легковое авто. В машине выбиты окна, пробиты крыша и капот, осколками посекло кузов.

Вновь под ударом оказался Шебекинский горокруг. В многострадальной Новой Таволжанке беспилотник ударил по складскому помещению. В здании повреждена кровля.

В посёлках Октябрьский и Майский Белгородского района после отражения воздушной атаки силами ПВО осколки сбитых целей посекли кровли частных домов — в каждом посёлке по одному. В Майском также повреждён автомобиль.

На данный момент информации о раненых среди мирного населения не поступало. Данные о последствиях ещё уточняются.

Напомним, что сегодня ВСУ также попытались прорвать границу на территории Курской области.

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