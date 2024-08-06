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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Полиция нашла белгородца, который купил подросткам алкоголь.

Полиция нашла белгородца, который купил пиво подросткам, отдыхавшим на крыше дома

6 августа 2024, 08:38
Фото: 1MI
Полиция нашла белгородца, который купил подросткам алкоголь.

Белгородцу, купившему 14-летним подросткам алкоголь, дали административку

История с подростками, гулявшими по крыше многоэтажки в Белгороде, получила продолжение. Досталось не только родителям и управляющей компании. Сотрудники белгородского УМВД установили личность мужчины, который помог достать ребятам спиртные напитки.

Ещё одного причастного к истории о гулявших по крыше многоквартирного дома на улице Железнякова в Белгороде нашли полицейские. Им оказался 38-летний мужчина, который помог ребятам купить пиво.

Сотрудники управления МВД России по Белгороду составили на правонарушителя административный материал за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции (ст. 6.10 КоАП РФ). Мужчине грозит штраф от полутора до трёх тысяч рублей.

Напомним, что до этого наказали и родителей 14-летних подростков. На них также составили административные материалы. Рассматривается вопрос о постановке детей на учёт. Кроме того, замечание сделали управляющей компании, ответственной за то, чтобы вход на крышу оставался закрытым.

Подростки в Белгороде пили на крыше и делали фото: досталось им, их родителями и УК
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#Валерия Колесникова#Происшествия#Подростки#Полиция#Многоквартирный дом#Новости Белгорода#Белгород
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