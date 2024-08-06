Полиция нашла белгородца, который купил пиво подросткам, отдыхавшим на крыше дома

Напомним, что до этого наказали и родителей 14-летних подростков. На них также составили административные материалы. Рассматривается вопрос о постановке детей на учёт. Кроме того, замечание сделали управляющей компании, ответственной за то, чтобы вход на крышу оставался закрытым.