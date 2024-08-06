Полиция нашла белгородца, который купил пиво подросткам, отдыхавшим на крыше дома

Posted 6 августа, 08:38
Published 6 августа, 08:38
Modified 6 августа, 08:40
Updated 6 августа, 08:40
Ещё одного причастного к истории о гулявших по крыше многоквартирного дома на улице Железнякова в Белгороде нашли полицейские. Им оказался 38-летний мужчина, который помог ребятам купить пиво.
Сотрудники управления МВД России по Белгороду составили на правонарушителя административный материал за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции (ст. 6.10 КоАП РФ). Мужчине грозит штраф от полутора до трёх тысяч рублей.
Напомним, что до этого наказали и родителей 14-летних подростков. На них также составили административные материалы. Рассматривается вопрос о постановке детей на учёт. Кроме того, замечание сделали управляющей компании, ответственной за то, чтобы вход на крышу оставался закрытым.