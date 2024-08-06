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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

13 человек пострадали после массированных обстрелов Курской области, есть погибшая.

«Обстановка остаётся сложной»: что нового известно о ситуации в Курской области?

6 августа 2024, 12:10
Фото: 1MI
13 человек пострадали после массированных обстрелов Курской области, есть погибшая.

Один человек погиб в Курской области после массированного обстрела ВСУ

Погибла жительница Суджи. Кроме того, ранены несколько жителей приграничных районов. Среди пострадавших — четверо детей, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Сюжет
Дети

С утра 6 августа соседняя Курская область находится под массированными атаками ВСУ. Известно о погибшей мирной жительнице. Речь идёт о жительнице Суджи.

Ранены 13 человек. Пятеро пострадали после обстрела в Судже, в их числе — трое детей. Ещё двое ранены в Глушковском районе.

За медпомощью обратились ещё трое суджанцев, один из них — ребёнок. Два человека пострадали в Большесолдатском районе, один — в Рыльском. Раненые остаются в больницах.

Обновлено в 15:30: в Рыльском районе погиб ещё один мирный житель — водитель микроавтобуса. Транспорт попал под атаку украинского коптера.

Из-за обстрелов повреждены дома и автомобили. Сколько именно, не уточняется — подомовой обход из-за небезопасной обстановки пока не проводили.

По словам врио губернатора Алексея Смирнова, обстановка в приграничье пока остаётся сложной. На местах усилили бригады медиков, а в Курске откроют ПВР для жителей повреждённых домов.

Напомним, что утром 6 августа появилась информация о том, что ВСУ пытаются прорваться в Курскую область. В ФСБ назвали произошедшее «вооружённой провокацией» со стороны противника.

ВСУ пытаются прорваться в Курскую область? Что происходит в соседнем регионе
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