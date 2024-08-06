«Обстановка остаётся сложной»: что нового известно о ситуации в Курской области?

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
С утра 6 августа соседняя Курская область находится под массированными атаками ВСУ. Известно о погибшей мирной жительнице. Речь идёт о жительнице Суджи.
Ранены 13 человек. Пятеро пострадали после обстрела в Судже, в их числе — трое детей. Ещё двое ранены в Глушковском районе.
За медпомощью обратились ещё трое суджанцев, один из них — ребёнок. Два человека пострадали в Большесолдатском районе, один — в Рыльском. Раненые остаются в больницах.
Обновлено в 15:30: в Рыльском районе погиб ещё один мирный житель — водитель микроавтобуса. Транспорт попал под атаку украинского коптера.
Из-за обстрелов повреждены дома и автомобили. Сколько именно, не уточняется — подомовой обход из-за небезопасной обстановки пока не проводили.
По словам врио губернатора Алексея Смирнова, обстановка в приграничье пока остаётся сложной. На местах усилили бригады медиков, а в Курске откроют ПВР для жителей повреждённых домов.
Напомним, что утром 6 августа появилась информация о том, что ВСУ пытаются прорваться в Курскую область. В ФСБ назвали произошедшее «вооружённой провокацией» со стороны противника.