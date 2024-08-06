bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Квас

Квас: кому полезен, а кому нельзя употреблять популярный напиток?

6 августа 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
Квас
Квас в жаркую погоду просто незаменим. Это не только вкусный напиток, утоляющий жажду, но и кладезь витаминов. О пользе кваса врачи готовы говорить долго, однако предупреждают — есть и ограничения, пишет newia.ru.

Квас насыщен витаминами группы B, что способствует успокоению. Напиток помогает справиться со стрессом, усталостью, раздражительностью. Также в составе кваса есть витамин C. Напиток очищает сосуды, снижает давление, облегчает головную боль, действует как антиоксидант.

Однако у этого продукта есть определённые противопоказания. Квас следует избегать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно при диагнозах «язва» и «гастрит». Также входят в группу риска пациенты с циррозом печени, подагрой, болезнями почек.

Беременным женщинам лучше воздержаться от употребления кваса. Кормящим матерям и детям до трёх лет вообще категорически запрещено употреблять продукт из-за содержания сахара. По этой же причине квас не рекомендуется диабетикам.

С осторожностью следует употреблять квас тем, кто худеет. Хлебный напиток содержит много калорий. Например, одна бутылка кваса добавляет 150–200 лишних калорий в рацион.

Впрочем, квас можно приготовить и дома. Для этого нужно заранее высушить сухари из обычного бородинского хлеба, положить их в двухлитровую банку (предварительно обработанную кипятком), добавить 5-6 столовых ложек сахара, закваску для теста, лимонную кислоту. Затем всё это заливается горячей водой, закрывается пластиковой крышкой и оставляется бродить при комнатной температуре. Через пять дней полезный и вкусный квас можно пить.

Этим летом без кваса: ларьки с разливными напитками не вернутся на улицы Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Квас и жара: диетолог рассказал, как не навредить себе квасом и чем его заменитьВроде польза, а вроде и вред: стоит ли вообще пить квас и как это правильно делать?Роскачество нашло два кваса с повышенным содержанием спирта
#Общество#Рецепт#Вред#Квас#Польза
Подпишитесь
ВСУ обстреляли дома и соцобъекты в Белгородской области — один из них загорелся
Сегодня, 10:44
Увеличилось число пострадавших после атаки дрона на автобус «Агро-Белогорья»
Сегодня, 08:29
Белгородцы 5 августа всё же смогли полюбоваться праздничным «салютом»
Сегодня, 08:06
Адвокат Мешков стал владельцем компании свидетеля по делу Иванова
Сегодня, 09:34
Космический «поезд» Илона Маска снова показался в небе над Белгородской областью
Сегодня, 09:02
ВСУ пытаются прорваться в Курскую область? Что происходит в соседнем регионе
Сегодня, 07:20