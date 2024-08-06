Квас: кому полезен, а кому нельзя употреблять популярный напиток?

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Квас насыщен витаминами группы B, что способствует успокоению. Напиток помогает справиться со стрессом, усталостью, раздражительностью. Также в составе кваса есть витамин C. Напиток очищает сосуды, снижает давление, облегчает головную боль, действует как антиоксидант.
Однако у этого продукта есть определённые противопоказания. Квас следует избегать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно при диагнозах «язва» и «гастрит». Также входят в группу риска пациенты с циррозом печени, подагрой, болезнями почек.
Беременным женщинам лучше воздержаться от употребления кваса. Кормящим матерям и детям до трёх лет вообще категорически запрещено употреблять продукт из-за содержания сахара. По этой же причине квас не рекомендуется диабетикам.
С осторожностью следует употреблять квас тем, кто худеет. Хлебный напиток содержит много калорий. Например, одна бутылка кваса добавляет 150–200 лишних калорий в рацион.
Впрочем, квас можно приготовить и дома. Для этого нужно заранее высушить сухари из обычного бородинского хлеба, положить их в двухлитровую банку (предварительно обработанную кипятком), добавить 5-6 столовых ложек сахара, закваску для теста, лимонную кислоту. Затем всё это заливается горячей водой, закрывается пластиковой крышкой и оставляется бродить при комнатной температуре. Через пять дней полезный и вкусный квас можно пить.