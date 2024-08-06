Квас: кому полезен, а кому нельзя употреблять популярный напиток?

Впрочем, квас можно приготовить и дома. Для этого нужно заранее высушить сухари из обычного бородинского хлеба, положить их в двухлитровую банку (предварительно обработанную кипятком), добавить 5-6 столовых ложек сахара, закваску для теста, лимонную кислоту. Затем всё это заливается горячей водой, закрывается пластиковой крышкой и оставляется бродить при комнатной температуре. Через пять дней полезный и вкусный квас можно пить.