Космический «поезд» Илона Маска снова показался в небе над Белгородской областью

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Жители Белгородской области вновь стали свидетелями удивительного явления. Яркая цепь из спутников Илона Маска — Starlink — была замечена над территорией Белгородской области.
В этот раз повезло жителям Новооскольского горокруга. «Поезд» был замечен над селом Ольховатка, пишет Telegram-канал «Новый Оскол online».
Ранее понаблюдать за спутниками Маска белгородцы могли в мае прошлого года. Тогда они пролетели над Старым Осколом. Через несколько месяцев, в сентябре, их видели жители в Краснояружском, Корочанском и Белгородском районах, а также в Старооскольском округе.
Уже в январе нынешнего года спутники Starlink проплыли над Валуйским горокругом, а также жители Белгородской области видели их ночью 6 июня.