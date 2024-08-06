Космический «поезд» Илона Маска снова показался в небе над Белгородской областью

Ранее понаблюдать за спутниками Маска белгородцы могли в мае прошлого года. Тогда они пролетели над Старым Осколом. Через несколько месяцев, в сентябре, их видели жители в Краснояружском, Корочанском и Белгородском районах, а также в Старооскольском округе.