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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Спутники Starlink вновь появились в небе над Белгородской областью.

Космический «поезд» Илона Маска снова показался в небе над Белгородской областью

6 августа 2024, 09:02
Фото: 1MI
Спутники Starlink вновь появились в небе над Белгородской областью.

Спутники Starlink заметили над Белгородской областью

Змейку огней из спутников Starlink Илона Маска заметили в Белгородской области. Свидетелями явления стали жители Новооскольского горокруга.

Жители Белгородской области вновь стали свидетелями удивительного явления. Яркая цепь из спутников Илона Маска — Starlink — была замечена над территорией Белгородской области.

В этот раз повезло жителям Новооскольского горокруга. «Поезд» был замечен над селом Ольховатка, пишет Telegram-канал «Новый Оскол online».

Ранее понаблюдать за спутниками Маска белгородцы могли в мае прошлого года. Тогда они пролетели над Старым Осколом. Через несколько месяцев, в сентябре, их видели жители в Краснояружском, Корочанском и Белгородском районах, а также в Старооскольском округе.

Уже в январе нынешнего года спутники Starlink проплыли над Валуйским горокругом, а также жители Белгородской области видели их ночью 6 июня.

Спутники Starlink в небе
Видео: «Новый Оскол online»
Белгородцы снова станут свидетелями полёта космического «поезда» Илона Маска
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