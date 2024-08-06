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Салют

Белгородцы 5 августа всё же смогли полюбоваться праздничным «салютом»

6 августа 2024, 08:06
Фото: 1MI
Салют

Салют спроецировали на здание центра народного творчества в Белгороде

Не только подсветка телевышки ночью порадовала белгородцев. Вчера в Белгороде состоялся салют, но не настоящий. Его изображение транслировалось на фасаде здания Белгородского центра народного творчества.

Из-за сложной оперативной обстановки в Белгороде было принято решение не запускать салют 5 августа. Но горожане всё же смогли насладиться зрелищем, хотя и ненастоящим.

Запись салюта вывели с помощью проектора на фасад здания Белгородского центра народного творчества.

Кроме того, ночью небо над Харьковской горой озарилось благодаря телевышке. Она светилась по-особенному, в цветах российского триколора, и транслировала для жителей Белгорода праздничное поздравление.

Проекция салюта на здании центра народного творчества в Белгороде
Видео: группа Белгородского центра народного творчества в ВК
В честь 5 Августа белгородская телевышка вновь зажглась по-особенному: видео
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