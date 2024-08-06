Белгородцы 5 августа всё же смогли полюбоваться праздничным «салютом»

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Из-за сложной оперативной обстановки в Белгороде было принято решение не запускать салют 5 августа. Но горожане всё же смогли насладиться зрелищем, хотя и ненастоящим.
Запись салюта вывели с помощью проектора на фасад здания Белгородского центра народного творчества.
Кроме того, ночью небо над Харьковской горой озарилось благодаря телевышке. Она светилась по-особенному, в цветах российского триколора, и транслировала для жителей Белгорода праздничное поздравление.