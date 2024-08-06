Белгородский студент попытался «купить» сессию, но взятка не дошла до преподавателей

По версии следствия, в декабре 2022 и январе 2023 года студент из Валуек решил не сдавать экзамены самостоятельно и передал 11 тысяч рублей в качестве взятки посреднику. Тот уже должен был передать деньги преподавателям, но решил оставить сумму себе.