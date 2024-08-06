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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Студент

Белгородский студент попытался «купить» сессию, но взятка не дошла до преподавателей

6 августа 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Студент

Студента в Белгородской области обвиняют в покушении на дачу взятки

Белгородский СК завершил расследование уголовного дела против студента, который попытался легко закрыть сессию. По версии следствия, обучающийся передал 11 тысяч рублей в качестве взятки посреднику, но деньги до адресатов не дошли. Теперь студенту грозит судебное разбирательство.

Белгородские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении студента, который попытался купить сдачу сессии за деньги.

По версии следствия, в декабре 2022 и январе 2023 года студент из Валуек решил не сдавать экзамены самостоятельно и передал 11 тысяч рублей в качестве взятки посреднику. Тот уже должен был передать деньги преподавателям, но решил оставить сумму себе.

Студента обвинили в покушении на дачу взятки (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Дело будет передано в суд для рассмотрения.

Правовой оценке подвергнут и действия посредника.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Валуйки#Взятка#Следствие#Студент#Белгород#Высшее образование#Преподаватели
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