Белгородский студент попытался «купить» сессию, но взятка не дошла до преподавателей

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Белгородские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении студента, который попытался купить сдачу сессии за деньги.
По версии следствия, в декабре 2022 и январе 2023 года студент из Валуек решил не сдавать экзамены самостоятельно и передал 11 тысяч рублей в качестве взятки посреднику. Тот уже должен был передать деньги преподавателям, но решил оставить сумму себе.
Студента обвинили в покушении на дачу взятки (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Дело будет передано в суд для рассмотрения.
Правовой оценке подвергнут и действия посредника.