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Алиса Иринина

Белгородка прописала «двоечку» ухажёру: история девушки после вирусного ролика

6 августа 2024, 11:40
Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
Алиса Иринина

Героиня ролика из Старого Оскола рассказала об обрушившейся на неё популярности

Когда в соцсетях завирусился ролик, где уроженка Старого Оскола эффектно даёт отпор назойливому ухажёру, к ней пришла большая популярность. Сейчас она стремится поделиться опытом и навыками, проводит открытые тренировки по самообороне и мечтает связать карьеру со спортом, рассказывает «Фонтанка».

В конце июля в интернете распространился видеоролик, на котором девушка в белом платье отправляет в нокаут назойливого поклонника у одного из баров на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Как выяснилось позже, этой девушкой оказалась 21-летняя Алиса Иринина из Старого Оскола.

Алиса начала заниматься спортом с восьми лет и окончила физкультурный факультет НИУ «БелГУ». Девушка завоевала Кубок России по ушу-саньда и добилась значительных успехов в MMA, став бронзовой призёркой мира.

Как рассказала Алиса в интервью изданию, после того как видео завирусилось в Сети, на неё обрушилась волна популярности. Множество людей стали писать ей и интересоваться, как научиться так же эффективно отшивать навязчивых ухажёров и защищать себя. Тогда Алиса решила провести бесплатную открытую тренировку по самообороне, которая была бы доступна для всех желающих. В итоге на неё пришли несколько десятков девушек.

Сейчас Алиса работает менеджером по продажам. Из-за большой загруженности ей трудно совмещать работу с тренировками, поэтому, когда она не успевает в зал, то занимается дома по вечерам. Девушка мечтает, чтобы её работа была связана со спортом. Она хотела бы тренировать женщин и детей.

Применять приёмы самообороны вне спортивного зала или дома приходится редко. Но Алиса всё равно обучила кое-чему своих подруг. Она убеждена, что для женщины особенно важно уметь постоять за себя, потому что, как показывает опыт, не всегда в критической ситуации рядом окажется мужчина, готовый прийти на помощь.

«Парни могут стоять и даже не вмешиваться, думать: „Ну, супруг“. Но кем бы ни был мужчина, который делает то, чего вы не хотите, — всё равно девушка нуждается в защите и помощи. Чтобы парень хотя бы спросил, всё ли в порядке. Но такого сейчас не встретишь, поэтому девушке приходится уметь самой за себя постоять, самой защищаться. Это грустно, но это необходимо», — рассказала Алиса.
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