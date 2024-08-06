Белгородка прописала «двоечку» ухажёру: история девушки после вирусного ролика

Как рассказала Алиса в интервью изданию, после того как видео завирусилось в Сети, на неё обрушилась волна популярности. Множество людей стали писать ей и интересоваться, как научиться так же эффективно отшивать навязчивых ухажёров и защищать себя. Тогда Алиса решила провести бесплатную открытую тренировку по самообороне, которая была бы доступна для всех желающих. В итоге на неё пришли несколько десятков девушек.