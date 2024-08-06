Белгородка прописала «двоечку» ухажёру: история девушки после вирусного ролика

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В конце июля в интернете распространился видеоролик, на котором девушка в белом платье отправляет в нокаут назойливого поклонника у одного из баров на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Как выяснилось позже, этой девушкой оказалась 21-летняя Алиса Иринина из Старого Оскола.
Алиса начала заниматься спортом с восьми лет и окончила физкультурный факультет НИУ «БелГУ». Девушка завоевала Кубок России по ушу-саньда и добилась значительных успехов в MMA, став бронзовой призёркой мира.
Как рассказала Алиса в интервью изданию, после того как видео завирусилось в Сети, на неё обрушилась волна популярности. Множество людей стали писать ей и интересоваться, как научиться так же эффективно отшивать навязчивых ухажёров и защищать себя. Тогда Алиса решила провести бесплатную открытую тренировку по самообороне, которая была бы доступна для всех желающих. В итоге на неё пришли несколько десятков девушек.
Сейчас Алиса работает менеджером по продажам. Из-за большой загруженности ей трудно совмещать работу с тренировками, поэтому, когда она не успевает в зал, то занимается дома по вечерам. Девушка мечтает, чтобы её работа была связана со спортом. Она хотела бы тренировать женщин и детей.
Применять приёмы самообороны вне спортивного зала или дома приходится редко. Но Алиса всё равно обучила кое-чему своих подруг. Она убеждена, что для женщины особенно важно уметь постоять за себя, потому что, как показывает опыт, не всегда в критической ситуации рядом окажется мужчина, готовый прийти на помощь.
«Парни могут стоять и даже не вмешиваться, думать: „Ну, супруг“. Но кем бы ни был мужчина, который делает то, чего вы не хотите, — всё равно девушка нуждается в защите и помощи. Чтобы парень хотя бы спросил, всё ли в порядке. Но такого сейчас не встретишь, поэтому девушке приходится уметь самой за себя постоять, самой защищаться. Это грустно, но это необходимо», — рассказала Алиса.