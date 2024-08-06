Аналитики: 36% россиян используют ИИ-ассистентов и чат-ботов

О существовании медицинских диагностических ботов, которые помогут с постановкой диагноза и дадут рекомендации по лечению, пока не знает почти половина (49%) опрошенных, при этом 18% уже активно их применяют. 43% россиян не исключают возможности использовать такого помощника для контроля своего здоровья в будущем. Еще 28% сомневаются, а чуть меньше одной пятой части респондентов либо уверены, что не будут использовать их никогда (10%), либо предполагают, что не будут (19%).