Аналитики: 36% россиян используют ИИ-ассистентов и чат-ботов

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Россияне в возрасте от 25 до 44 лет в два раза чаще взаимодействовали с чат-ботами, чем люди 45-65 лет (46% и 20%, соответственно). Гендерной же разницы в предпочтениях диджитал-консультантов почти нет: их используют 35% опрошенных мужчин и 36% женщин.
41% респондентов уверены, что общение с ботом не должно занимать более 5 минут. Треть опрошенных (32%) считают оптимальным временем для взаимодействия с искусственным интеллектом от 5 до15 минут. Еще 27% готовы тратить на это свыше 15 минут. Среди барьеров в использовании чат-ботов их противники называли отсутствие видимой пользы (31%) и недоверие к предоставляемой информации (31%). Не знают, как их найти (26%) или какими ботами пользоваться (8%) опрошенных.
О существовании медицинских диагностических ботов, которые помогут с постановкой диагноза и дадут рекомендации по лечению, пока не знает почти половина (49%) опрошенных, при этом 18% уже активно их применяют. 43% россиян не исключают возможности использовать такого помощника для контроля своего здоровья в будущем. Еще 28% сомневаются, а чуть меньше одной пятой части респондентов либо уверены, что не будут использовать их никогда (10%), либо предполагают, что не будут (19%).
Помимо государственных услуг, интернет-шоппинга и медицины, на текущий момент популярные направления для общения с искусственными помощниками — техническая поддержка в сфере обслуживания (31%) и банковские услуги (19%).
*Опрос 1287 респондентов проведен ВТБ и СК «Росгосстрах Жизнь» в 17 регионах России в июле 2024 года.