Адвокат Мешков стал владельцем компании свидетеля по делу Иванова

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Михаил Мешков стал единственным владельцем компании «Промагрострой». До этого ею владел Александр Барыбин — свидетель по делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова.
Уставный капитал компании составляет 20 100 рублей. Во сколько Мешкову обошлась сделка, не сообщается. Изданию он пояснил, что с делом Иванова «сделка прямо не связана».
Михаил Мешков — управляющий партнёр адвокатского бюро «Мешков и партнёры» и бывший соучредитель коллегии адвокатов «Марк Лабеон».
До 2018 года половиной предприятия владел Антон Иванов, потом полным владельцем стал Александр Барыбин. Именно от «Промагростроя» бывший мэр Белгорода, по утверждению следователей и показаниям самого Барыбина, получил взятки ноутбуком и автомобилем BMW.