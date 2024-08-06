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Published Сегодня, 09:34

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Адвокат Мешков стал владельцем компании свидетеля по делу Иванова

Адвокат Мешков стал владельцем компании свидетеля по делу Иванова

6 августа 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney
Управляющий партнёр адвокатского бюро «Мешков и партнёры» стал учредителем ООО «ПАС», которым ранее владел Александр Барыбин, сообщает «Фонарь».

Михаил Мешков стал единственным владельцем компании «Промагрострой». До этого ею владел Александр Барыбин — свидетель по делу бывшего мэра Белгорода Антона Иванова.

Уставный капитал компании составляет 20 100 рублей. Во сколько Мешкову обошлась сделка, не сообщается. Изданию он пояснил, что с делом Иванова «сделка прямо не связана».

Михаил Мешков — управляющий партнёр адвокатского бюро «Мешков и партнёры» и бывший соучредитель коллегии адвокатов «Марк Лабеон».

До 2018 года половиной предприятия владел Антон Иванов, потом полным владельцем стал Александр Барыбин. Именно от «Промагростроя» бывший мэр Белгорода, по утверждению следователей и показаниям самого Барыбина, получил взятки ноутбуком и автомобилем BMW.

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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород#Антон Иванов#Смена владельца#Белгородский бизнес#Учредитель#Промагрострой#Александр Барыбин#Михаил Мешков
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