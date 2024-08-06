Адвокат Мешков стал владельцем компании свидетеля по делу Иванова

До 2018 года половиной предприятия владел Антон Иванов, потом полным владельцем стал Александр Барыбин. Именно от «Промагростроя» бывший мэр Белгорода, по утверждению следователей и показаниям самого Барыбина, получил взятки ноутбуком и автомобилем BMW.