Якушев: По поддержке участников СВО в ЕДГ оценят качество работы реготделений ЕР

Владимир Якушев отметил, что в списках кандидатов значатся 380 участников специальной военной операции, и основная цель партии — обеспечить им комплексную помощь в подготовке к выборам, пишет mkset.ru. В текущем избирательном цикле эта задача станет главной для региональных отделений партии. Дмитрий Медведев, председатель партии, обсудил с думской фракцией необходимость усиления работы в этой сфере. Участники СВО еще в ходе предварительного голосования начали получать методическую и правовую поддержку. Сейчас они готовятся к новому сложному этапу, где их ожидает конкуренция с кандидатами из других партий. Бойцы должны быть уверены, что могут рассчитывать на поддержку «Единой России» в своем новом статусе.