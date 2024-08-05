Якушев: По поддержке участников СВО в ЕДГ оценят качество работы реготделений ЕР

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что поддержка этих кандидатов во время избирательной кампании имеет приоритетное значение.
Владимир Якушев отметил, что в списках кандидатов значатся 380 участников специальной военной операции, и основная цель партии — обеспечить им комплексную помощь в подготовке к выборам, пишет mkset.ru. В текущем избирательном цикле эта задача станет главной для региональных отделений партии. Дмитрий Медведев, председатель партии, обсудил с думской фракцией необходимость усиления работы в этой сфере. Участники СВО еще в ходе предварительного голосования начали получать методическую и правовую поддержку. Сейчас они готовятся к новому сложному этапу, где их ожидает конкуренция с кандидатами из других партий. Бойцы должны быть уверены, что могут рассчитывать на поддержку «Единой России» в своем новом статусе.
Якушев добавил, что одним из основных критериев эффективности деятельности региональных отделений является качество помощи участникам СВО в их подготовке к выборам. Кандидаты должны иметь возможность получать консультации, техническую поддержку и ответы на возникающие вопросы от опытных коллег.
Говоря о портрете кандидата от партии «Единая Россия», Владимир Якушев отметил, что 65% кандидатов являются членами партии, а 35% — ее сторонниками. В числе кандидатов женщины составляют одну треть, в то время как молодежь в возрасте до 35 лет представлена в 15% случаев. Более того, каждый четвертый кандидат является представителем малого и среднего предпринимательства. 45% кандидатов представляют сферы образования, общественной деятельности, медицины, жилищно-коммунального хозяйства и культуры. Государственные служащие составляют 13% от общего числа выдвинутых партией кандидатов.
Как пишет сайт ER.RU, Якушев отметил, что сейчас проходит активная фаза предвыборной кампании, ведется сбор замечаний и предложений на встречах с гражданами. Кандидаты занимаются работой по поиску решений, как частных, так и системных, на местах. Он заверил, что партия приложит максимум усилий для обеспечения высокого уровня организации всех этих процессов.