В августе на ночном небе можно будет увидеть двойные звёзды

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Двойные звёздные системы представляют из себя две звезды, которые связаны между собой гравитационно, поэтому вращаются вокруг друг друга. Но есть и оптически двойные звёзды, которые только зрительно находятся рядом — на деле же, их разделяет большое расстояние.
В августе можно увидеть следующие звёздные пары:
Для лучшей видимости специалисты советуют воспользоваться телескопом.
Отметим, что в августе также можно увидеть звездопад Персеиды.