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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В августе на ночном небе можно будет увидеть двойные звёзды

В августе на ночном небе можно будет увидеть двойные звёзды

5 августа 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
В августе жители Земли смогут наблюдать двойные звёзды на небе. Некоторые из них можно увидеть только с телескопом, а для других никакой дополнительный инвентарь не понадобится. Подробности сообщили на сайте NASA.

Двойные звёздные системы представляют из себя две звезды, которые связаны между собой гравитационно, поэтому вращаются вокруг друг друга. Но есть и оптически двойные звёзды, которые только зрительно находятся рядом — на деле же, их разделяет большое расстояние.

В августе можно увидеть следующие звёздные пары:

  • Эпсилон Лиры для человеческого глаза выглядит как одна звезда, однако телескоп помогает «отделить» одну часть этой звёздной системы от другой;
  • следующая пара называется Альбирео: одна синяя звезда и одна жёлтая находятся в созвездии Лебедя;
  • ещё одна звезда, которую можно разделить на две с помощью телескопа — Полярная звезда;
  • зато пару Мицар и Алькор можно увидеть в Большом ковше невооружённым глазом.

Для лучшей видимости специалисты советуют воспользоваться телескопом.

Отметим, что в августе также можно увидеть звездопад Персеиды.

В августе россияне увидят звездопад Персеиды. Что это и где посмотреть?
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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